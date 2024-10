Cuộc sống hiện tại của “nữ hoàng ảnh lịch” khiến bao người thương nhớ

Trong thập niên 1980 và 1990, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" vì liên tục xuất hiện trong nhiều bộ ảnh lịch với nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ. Sở hữu những đường nét sắc sảo, nhan sắc của Diễm My từng được nhiều người xem là chuẩn mực của cái đẹp, là "giấc mơ" của rất nhiều chàng trai ngày ấy. Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My đóng nhiều phim như Tiếng Sóng, Trang Giấy Mới, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng... và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trong những năm 1989 - đầu 1990, Diễm My liên tục được mời show có cát-sê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm, số tiền "khủng" mà chỉ ngôi sao đình đám hàng đầu thời ấy mới nhận được. Thập niên 2000, nữ diễn viên vẫn xuất hiện trong một số phim như Nghề báo, Hướng nghiệp 2, Tuyết nhiệt đới và một số phim điện ảnh như Cô Ba Sài Gòn, Mẹ chồng. Phong cách của "nữ hoàng ảnh lịch" cũng có sự thay đổi nhất định. Giữa lúc tên tuổi đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Diễm My lựa chọn kết hôn với chồng Việt Kiều. Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước qua tuổi U60, thế nhưng Diễm My vẫn giữ được đường nét sắc sảo, quý phái, vô cùng sang trọng. Đặc điểm ngoại hình nổi bật ở "nữ hoàng ảnh lịch" là kiểu tóc búi phồng cao. Cô đã để kiểu tóc này trong gần 10 năm qua Ở gương mặt Diễm My vẫn đậm chất mỹ nhân những năm 1990. Diễm My có cuộc sống viên mãn bên chồng và những đứa con. Diễm My và ông xã đang sống trong một căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng tới 3000 m2 ở Quận 2, TP. HCM. (Ảnh: FBNV)

