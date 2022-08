Cuộc hẹn hò bất ổn, cặp đôi nhận cái kết... đầy bùn đất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một đôi nam nữ xuất hiện giữa ruộng lúa trong đêm đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chẳng ai biết chàng trai cầm lái đã chạy như thế nào mà khiến xe văng xa ra ngoài ruộng đến vài mét. Hậu quả để lại là một mảng lúa non vừa được cấy và nhú lên chưa bao nhiêu đã bị san phẳng. Trong khi đó, hai người ngồi trên xe mặc dù không bị thương gì nghiêm trọng nhưng đã trở lên bờ với bộ dạng không thể thảm thương hơn - toàn thân đã bị "nhuộm nâu" từ đầu đến chân vì lớp bùn đất. Cả hai sau đó đã được người dân gần đó giúp đỡ, hỗ trợ kéo con "chiến mã" lúc này cũng đã ngập sâu dưới lớp bùn. Chứng kiến cảnh tượng vừa đáng thương vừa không khó hiểu ấy, ai nấy đều không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc cặp đôi phi xuống ruộng thế kia phần nhiều bởi màn lái xe của anh chàng xế trẻ. Nếu như phần đông đều tập trung chê trách nguyên nhân dẫn đến sự việc thì một số khác bày tỏ sự thương cảm cho chủ ruộng vì vô tình va phải những vị khách không mời. Ngoài việc phải dành không ít thời gian để rửa trôi lớp bùn đất trên người cũng như bảo dưỡng lại chiếc xe, thì cặp đôi trên vẫn còn khá may mắn khi thứ mà họ va phải chỉ là bờ ruộng đất mềm, không gặp phải tổn thương gì nghiêm trọng. Câu chuyện trông hài hước này thực tế cũng là bài học dành cho mọi người trong việc điều khiển xe, làm chủ tốc độ, đặc biệt ở những khu vực vắng, đường tối. Một phút bốc đồng của tuổi trẻ, thích thể hiện có thể đem lại những hậu quả không ngờ, và không phải lần nào may mắn cũng xuất hiện để có cơ hội sửa chữa, rút kinh nghiệm. Trước đó không ít lần netizen chứng kiến những màn lao xuống ruộng vừa thương vừa buồn cười.

