Cover "Quân vương bất diệt", Lộc Fuho khiến dân tình cười ná thở

Nổi lên như một hiện tượng trong giới Vlog Việt Nam thời gian gần đây, kênh Youtube Lộc Fuho nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem với những clip đạt triệu view. Trong nội dung những vlog của Youtuber Lộc Fuho khá phong phú khi xoay quay công việc và cuộc sống của những người làm nghề xây dựng. Bên cạnh đó, anh chàng này cũng khá bắt trend khi thường xuyên cập nhật những trào lưu, sự kiện hot trên MXH. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chàng Lộc Fuho - Youtuber nổi tiếng cũng tham gia góp vui, khi đăng tải góc nghiêng cùng nụ cười thần thánh của mình so với Lee Min Ho. Chưa dừng lại ở đó, Lộc Fuho còn đăng kèm dòng trạng thái hài hước: "Tôi cho các bạn tìm 1 điểm khác nhau..." Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà anh chàng Lộc Fuho vui tính sử dụng chiêu trò tương tự như vậy để tạo nên tiếng cười cũng như những giây phút vui vẻ cho fan của mình. Trước đó, chàng Youtuber này cũng từng tự so sánh hình ảnh của bản thân với ca sĩ Sơn Tùng M-TP với caption tương tự: "Khác ở chỗ nào ???" Nếu như những công việc hàng ngày của Lộc Fuho khá quen thuộc với phần đông người xem khi có thể bắt gặp ở bất cứ công trường nào thì cuộc sống của anh lại thu hút rất nhiều fan theo dõi bởi sự phong phú, đầy màu sắc mà ít ai nghĩ một người làm nghề phụ hồ có được. Cũng chính từ việc tạo nên màu sắc cho công việc phụ hồ của mình, Lộc Fuho đã có trong tay chiếc nút bạc Youtube. Hiện kênh Youtube Lộc Fuho có hơn 899.000 lượt theo dõi, mỗi clip của anh chàng này đều có lượng view khá cao. Trước khi Lộc Fuho có màn cover Lee Min Ho trong "Quân vương bất diệt" thì một thanh niên mang tên Do Pauk, tới từ Myanmar cũng đã thực hiện điều này. "Phiên bản lỗi" của Lee Min Ho tới từ Myanmar đã theo dõi tỉ mỉ từng cử điệu của nam tài tử Hàn Quốc để diễn sao cho đúng. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ lại đến từ nhan sắc của Do Pauk. Để phục vụ cho màn cover Lee Min Ho của mình, Do Pauk cũng đã chuẩn bị những phụ kiện ra trò. Mời quý độc giả xem video: Sự thật về Cô Giáo Hot Girl được lộc Fuho tỏ tình gây bão MXH|Hóng News - Nguồn: Youtube

