Cosplay giống hệt Blackpink, nhóm nữ sinh bỗng nổi tiếng

Với sự trở lại "chấn động" sau một năm vắng bóng, MV "How You Like That" của Blackpink tự phá kỷ lục của chính mình để sở hữu MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất trong lịch sử. Các cô gái nhà YG liên tục tạo trend với màn vũ đạo, kiểu tóc, cách tạo dáng trong MV và được dân tình rần rần cover lại. Mới đây, một nhóm học sinh nữ đã bắt trend, pose dáng chụp hình sống ảo giống hệt các thành viên Blackpink, loạt ảnh ngay sau khi đăng tải đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng fan Kpop. Được biết, bốn cô bạn này là học sinh lớp 10 trường THPT Hồng Thái, Đan Phượng, Hà Nội. Nhóm bạn là những fangirl đích thực của Blackpink khi nhanh chóng nảy ra ý tướng cosplay y hệt như vậy. Nhiều dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng sáng tạo của nhóm nữ sinh. Đồng thời cho rằng đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho việc chụp ảnh nhóm. Trước đây đã có không ít các bạn học sinh chụp ảnh cosplay những nhân vật nổi tiếng. Phải kể đến là nhóm bạn lớp 12A1 THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) với bộ ảnh kỷ yếu cosplay Avengers. Hay bộ ảnh kỷ yếu Harry Porter cũng được dân tình quan tâm và gây sốt trên mạng thời gian qua. Thậm chí còn có nữ sinh mặc luôn đồ Vô Diện để chụp ảnh cùng hội bạn. Ninja Lead cũng trở thành concept được đông đảo các bạn học sinh lựa chọn. Tập thể lớp chuyên Văn khóa 9 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) mới đây cũng gây ấn tượng với bộ ảnh kỷ yếu cosplay nhân vật trong các tác phẩm văn học Việt Nam. Mời quý độc giả đón xem thêm video Độc đáo những bộ ảnh kỷ yếu - Nguồn: VTV24

