Công khai người yêu, hot girl FapTV được netizen khen ngợi đẹp đôi

Mới đây, hot girl FapTV An Vy đã công khai người yêu điển trai khiến cư dân mạng bất ngờ. Cụ thể trên trang cá nhân, hot girl An Vy đã gửi lời chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ, đồng thời chia sẻ những hình ảnh thân mật đầy tình cảm bên bạn trai – Đỗ Nguyên Phúc.Gái xinh cũng không quên tag tên anh chàng này trên dòng trạng thái để đánh dấu chủ quyền. Được biết, Đỗ Nguyên Phúc là 1 chàng ca sĩ mới nổi được nhiều bạn trẻ yêu mến, chủ nhân của ca khúc Tình như cái bình bể hay Lời nói điêu trên môi em… An Vy thường xuyên là nữ chính trong các MV của Đỗ Nguyên Phúc. Trước đó vào dịp sinh nhật của An Vy, cô đã đăng tải hình ảnh thổi nến bánh kem mừng sinh nhật cùng bạn trai Đỗ Nguyên Phúc khiến nhiều bạn bè, fans hâm mộ bày tỏ "ghen tị" trước sự ngọt ngào của cả hai. Không chỉ có vậy, An Vy còn thường đăng những clip ngắn với rất nhiều hình ảnh tình tứ của cô và Đỗ Nguyên Phúc trên TikTok. Xuất thân là một diễn viên trẻ của kênh Youtube FapTV, An Vy nhanh chóng thu hút mọi người nhờ ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào của mình. Sau thành công cùng series phim hài, hot girl FapTV tên An Vy được khá nhiều người chú ý, trang facebook cá nhân sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên sau khi rời kênh Youtube FapTV vì những lùm xùm không đáng có, An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Cô nàng hot girl dường như biến mất khỏi showbiz với những tai tiếng đời đầu. Thời gian gần đây cô nàng bất ngờ "đá chéo sân" sang làm streamer đã khiến không biết bao nhiêu anh em game thủ xao xuyến. Nhan sắc của nữ streamer "tân binh" này được nhiều người đánh giá là xinh đẹp như nữ thần thế hệ mới. Dù mới bước chân vào làng streamer nhưng An Vy đã nhận về không ít fan hâm mộ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

