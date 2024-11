Con trai út Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện cùng bố

Dù kết quả cuộc bỏ phiếu phổ thông chưa được xác định, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã thực hiện buổi tuyên bố chiến thắng tại West Palm (Florida). Xuất hiện bên cạnh ông Trump, cậu út Barron William Trump gây ấn tượng với chiều cao vượt trội, kiểu tóc vuốt ngược lịch lãm và set suit bảnh bao. Barron Trump vừa tròn 18 tuổi hồi tháng 3, là con trai út của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và vợ Melania Trump. Gen Z này luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: CNN.

Chính thức đủ tuổi tham gia cuộc bỏ phiếu vào năm nay, Barron đã bầu cho cha mình trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu Nhà Trắng. Hình ảnh anh bỏ phiếu lần đầu được mẹ chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Phía dưới bức hình của con trai trên trang cá nhân, Melania Trump để lại dòng chú thích: “Lần đầu đi bỏ phiếu - cậu ấy đã bỏ phiếu cho cha mình”. Bài đăng này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: @melaniatrump.

Barron Trump chỉ mới 10 tuổi khi Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016. Ngay sau cuộc bầu cử năm đó, diễn viên hài Rosie O’Donnell chia sẻ suy đoán về việc con trai út của ông Trump mắc chứng tự kỷ lên mạng xã hội. Trong cuốn hồi ký, bà Melania khẳng định rằng Barron không tự kỷ, đồng thời cho biết sự kiện thúc đẩy bà quan tâm đến các vấn đề phúc lợi trẻ em và vấn nạn bắt nạt trên mạng. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng gia tăng biện pháp an toàn để bảo vệ con trai. Do đó, khác với chị gái Ivanka Trump, Barron ít khi xuất hiện trước truyền thông, công chúng, theo People. Ảnh: BBC.

Ngày 4/9, Barron Trump chính thức trở thành sinh viên Đại học New York, theo New York Post. Anh được mật vụ hộ tống khi bước vào khuôn viên trường ở trung tâm Manhattan. Trước đó, trả lời Daily Mail, Donald Trump cho biết Barron sẽ theo học trường Kinh doanh Stern của Đại học New York, một trong những trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ. “Barron là đứa trẻ rất có năng lực, nhưng không còn nhỏ nữa rồi. Cậu bé đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời và đang làm rất tốt”, ông nói. Ảnh: Fox News.

Khi trở thành sinh viên trong năm nay, Barron Trump thu hút sự chú ý đặc biệt. Những video ghi lại khoảnh khắc cậu út nhà ông Trump đến trường do sinh viên Đại học New York thực hiện bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Hàng loạt clip mờ nhoè, được quay lén thu về lượng tương tác lớn, thỏa mãn sự tò mò của công chúng về cuộc sống bí ẩn của cậu út nhà ông Trump. Có thể thấy, khi đi học, xuất hiện trước đám đông, Gen Z này luôn ăn mặc giản dị, di chuyển nhanh, tránh gây chú ý. Tuy nhiên, chiều cao hơn 2 m của anh tương đối khó che giấu. Ảnh: Giorgio Viera.

Sau một thời gian dài không sử dụng mạng xã hội, Barron bất ngờ mở tài khoản cá nhân trên nền tảng X (trước đây là Twitter) để tham gia vào buổi nói chuyện trên Twitter Spaces của cha mình. Trong cuộc trò chuyện này, Donald Trump công bố dự án tiền điện tử mới, đồng thời tiết lộ về vai trò của Barron trong việc giúp ông tìm hiểu về ví tiền điện tử. Ảnh: Marco Bello.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, con trai út của ông Trump luôn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, nổi bật mỗi lần lộ mặt. Khi đi học, Gen Z này chỉ mặc sơ mi, áo phông màu trung tính tối giản, song Barron luôn diện suit chỉn chu, đeo caravat, nơ cổ lịch lãm tại các sự kiện công khai. Hình ảnh cậu út mặc sơ mi trắng, diện vest cài khuy và đeo caravat đứng bên cạnh cha trong sự kiện ngày 6/9 cũng lập tức được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Ảnh: Euronews.