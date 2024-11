Không nhận ra nhan sắc “hot girl học đường” nổi đình đám ngày nào

Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, học sinh trường THPT Bình Hưng Hoà TP. HCM) từng được mệnh danh là hot girl học đường nhờ bức ảnh được chụp trong ngày chào cờ đầu tuần của cô nàng viral trên mạng xã hội. Thậm chí, Ngọc Trân còn là gương mặt nữ sinh Việt Nam từng được truyền thông Hàn Quốc, Trung Quốc chú ý, ca ngợi về nhan sắc. Cô nàng gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn cùng thân hình cực đẹp trong tà áo dài. So sánh với thời điểm mới nổi tiếng, nhan sắc hiện tại của Ngọc Trân thay đổi đáng kể, khiến nhiều người nếu không theo dõi cô nàng thường xuyên sẽ khó lòng nhận ra Ngọc Trân ở thời điểm hiện tại. Cô nàng theo đuổi phong cách gợi cảm, trưởng thành. Sở hữu sống mũi cao thẳng, gương mặt v-line thon gọn, nhiều người cho rằng cô nàng có thể đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc hiện tại. Trong một số hình ảnh, phần cằm của Ngọc Trân nhọn ra một cách "bất thường" khiến nhiều người càng đặt ra nghi vấn về việc người đẹp can thiệp dao kéo. Tuy nhiên không thể phủ nhận, "hot girl học đường" ngày nào giờ sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và vô cùng gợi cảm. Cô nàng sở hữu vòng 1 cực khủng. Trên trang cá nhân, Ngọc Trân thường xuyên khoe ảnh đi du lịch nhiều nơi, diện trang phục mỏng tang hoặc cắt xẻ sâu khoe đường cong. (Ảnh: IGNV)

