Cổ vũ SEA Games 31, gái xinh gốc Lào bỗng nổi tiếng trên mạng

Mới đây trên mạng xã hội, sau khi trận đấu giữa U23 Lào và U23 Singapore tại SEA Games 31 kết thúc đoạn clip gái xinh nhảy theo điệu nhạc thu hút sự chú ý của netizen. Theo tìm hiểu, chứng kiến CĐV Nam Định chuẩn bị cờ, băng rôn, in áo mang biểu tượng quốc kỳ Lào để cổ vũ U23 Lào, thiếu nữ này quyết định hoà chung dòng người đến cổ vũ đội tuyển quê hương. Sau đó, danh tính gái xinh trên cũng được tìm ra, cô nàng có tên Phonethip Vongsa (22 tuổi, quê ở tỉnh Phongsaly, Lào) hiện đang là du học sinh năm thứ nhất tại trường Đại Học Y Dược Thái Bình. Được biết, thiếu nữ Lào đã chạy xe máy từ Thái Bình đến Nam Định cùng bạn bè đồng hương để trực tiếp cổ vũ cho U23 Lào trong trận U23 Lào gặp U23 Singapore tại SEA Games 31. Phonethip Vongsa cho hay, lý do cô quyết định đến sân Thiên Trường trực tiếp cổ vũ đội tuyển quê nhà đến một cách vô cùng đặc biệt và tình cờ. Phonethip Vongsa nói: "Hôm trước em ngồi lướt Facebook, tình cờ biết được đội tuyển U23 Lào đã nhận sự chào đón nhiệt tình từ các cổ động viên (CĐV) Nam Định trước khi họ bước vào trận đấu gặp U23 Singapore. Cụ thể hội cổ động viên Nam Định đã chuẩn bị cờ, băng rôn, khẩu hiệu, in áo mang biểu tượng quốc kỳ Lào để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Lào... Em xúc động và phấn khích lắm khi thấy U23 Lào nhận sự chào đón nhiệt tình từ các cổ động viên Nam Định trước khi bước vào trận đấu gặp U23 Singapore, nên đã rủ các anh chị, bạn cũng là du học sinh Lào đang học ở Thái Bình lập hội chạy xe máy đi xem, cổ vũ" - Gái xinh gốc Lào cho biết thêm. Nói về trận đấu vừa qua của U23 Lào, Phonethip Vongsa nói: "Dẫu đội Lào không thắng nhưng em vẫn rất vui vì đây là lần đầu tiên em được đi cổ vũ tuyển nhà ở sân vận động to như vậy, được chứng kiến rất đông các CĐV Việt cổ vũ cho đội quê mình nữa, ấm áp lắm luôn. Nên xem xong em có quay clip đăng lên Tiktok để làm kỷ niệm." Được biết, đây chỉ mới là năm thứ hai Phonethip Vongsa theo học tại Việt Nam, nhưng cô đã đọc, viết và giao tiếp Tiếng Việt khá thành thạo. Thiếu nữ Lào cho hay cô mất hơn 1 năm để trau dồi Tiếng Việt trôi chảy được như hiện tại: "Lý do em lựa chọn sang Việt Nam học là vì ở đây có nền giáo dục đang phát triển, em cũng yêu cảnh vật, con người Việt Nam nên mong muốn gắn bó lâu hơn... Với em thử thách lớn nhất khi học ở Việt Nam chính là Tiếng Việt. Học Tiếng Việt không hề dễ chút nào, có nhiều từ em phải dùng điện thoại dịch, việc đọc viết cũng khó. Phải mất hơn 1 năm em mới có thể giao tiếp được" - Cô gái Lào chia sẻ. Thiếu nữ Lào cho hay trong học tập hay sinh hoạt, cô luôn được thầy cô giáo, bạn bè quan tâm, tạo điều kiện. Các bạn người Việt cũng giúp đỡ rất nhiều để Phonethip Vongsa trau dồi vốn Tiếng Việt.

