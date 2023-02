Cổ vũ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My bị chụp lén bằng "cam thường"

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh liên quan đến Doãn Hải My. Dù trời mưa gió nhưng cô vẫn cùng người bạn thân Hà Trang (vợ Đức Chinh) ra sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu và đồng đội. Lần lên sóng này, nếu Hà Trang gây ấn tượng với gương mặt nổi bật dù đeo khẩu trang thì Doãn Hải My lại diện trang phục giản dị. Ở bức ảnh chụp cận mặt, nhiều người bày tỏ không nhận ra bạn gái Đoàn Văn Hậu bởi cô "ngụy trang" quá kín đáo. Đặc biệt, do bức hình thiếu sáng nên làn da của nữ sinh trường Luật không được trắng sáng như ảnh tự đăng. Đây không phải lần đầu Hải My bị chụp lén bằng "cam thường" bởi cách đây chưa lâu khi CLB Hà Nội nâng cúp tại V-League 2022, bạn gái Đoàn Văn Hậu cũng tới dự và bị các fan lia máy chụp. Ngoài được biết đến là hot girl nổi tiếng, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, thời gian qua Doãn Hải My còn gây chú ý khi có chuyện tình cực đẹp bên cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng gu thời trang chất chơi nên mỗi lần đăng ảnh, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu thường làm cho dân tình phát sốt. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện. Và phải tới ngày 15/8 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ. Trước đó, đã xuất hiện nghi vấn đôi trẻ chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên, đại diện phía Hải My lên tiếng phủ nhận: ''My là cô gái độc lập và luôn muốn có một sự nghiệp vững vàng. Hiện tại My đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội nên việc học sẽ được ưu tiên hàng đầu... Bản thân Hậu cũng là một cầu thủ muốn cống hiến rất nhiều cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Vì vậy, tin đồn về đám cưới là hoàn toàn không đúng''. Doãn Hải My cho biết.

