Cố tình đăng ảnh ngày xưa, hot girl “bắp cần bơ” bị chê tơi tả

Không còn là một hot girl vô danh như trước, Trần Thanh Tâm với biệt danh hot girl "bắp cần bơ" hiện tại là nhân vật thu hút không ít sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. Đặc biệt, ấn tượng nhất có lẽ là màn lộ khuôn mặt to kém xinh, khác hẳn clip được đăng tải trên MXH khiến danh tiếng của cô nàng bị giảm đi đáng kể, thay vào đó là nhận về chỉ trích, "ném đá" nhiều hơn. Từng một lần đối mặt với câu chuyện nhan sắc quá khứ - hiện tại, Thanh Tâm "bắp cần bơ" giờ chẳng còn ngần ngại công khai những bức hình cũ lên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã tự mình chia sẻ hình ảnh so sánh nhan sắc khiến dân mạng "sốc". Nhan sắc thời quá khứ của Thanh Tâm khác biệt với khuôn mặt tròn vành vạnh, má phúng phính và nước da ngăm đen. Nhìn vào hình ảnh hiện tại, khuôn mặt của Thanh Tâm thon gọn hơn, dáng cằm thuôn đem tới vẻ nhẹ nhàng, thanh tú đúng diện mạo của một hot girl. Được biết, sở dĩ khuôn mặt Thanh Tâm thay đổi một phần là nhờ vào việc niềng răng. Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng cô nàng đã sử dụng phần mềm chỉnh ảnh quá đà nên mới cho ra kết quả nhan sắc một trời một vực như vậy. Cách đây không lâu, rất nhiều tấm ảnh hồi nhỏ đến khi dậy thì của hot girl này được tìm ra, làm bằng chứng cho việc khuôn mặt của cô nàng vốn dĩ đã to và thô khác với nhan sắc trên MXH. Nhìn những tấm hình hồi nhỏ của Trần Thanh Tâm có thể thấy, cô nàng sở hữu hàm răng hô, kém bắt mắt, đặc biệt là chiếc mũi to và khuôn mặt bầu bĩnh không lẫn vào đâu được. Hot girl "bắp cần bơ" đã từng khiến nhiều người bất ngờ với sự thay đổi về nhan sắc vô cùng ngoạn mục chỉ sau 5 năm như thế này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lầm tưởng về khái niệm "hot girl" - Nguồn: KÊNH VTC1

Không còn là một hot girl vô danh như trước, Trần Thanh Tâm với biệt danh hot girl "bắp cần bơ" hiện tại là nhân vật thu hút không ít sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng. Đặc biệt, ấn tượng nhất có lẽ là màn lộ khuôn mặt to kém xinh, khác hẳn clip được đăng tải trên MXH khiến danh tiếng của cô nàng bị giảm đi đáng kể, thay vào đó là nhận về chỉ trích, "ném đá" nhiều hơn. Từng một lần đối mặt với câu chuyện nhan sắc quá khứ - hiện tại, Thanh Tâm "bắp cần bơ" giờ chẳng còn ngần ngại công khai những bức hình cũ lên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã tự mình chia sẻ hình ảnh so sánh nhan sắc khiến dân mạng "sốc". Nhan sắc thời quá khứ của Thanh Tâm khác biệt với khuôn mặt tròn vành vạnh, má phúng phính và nước da ngăm đen. Nhìn vào hình ảnh hiện tại, khuôn mặt của Thanh Tâm thon gọn hơn, dáng cằm thuôn đem tới vẻ nhẹ nhàng, thanh tú đúng diện mạo của một hot girl . Được biết, sở dĩ khuôn mặt Thanh Tâm thay đổi một phần là nhờ vào việc niềng răng. Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng cô nàng đã sử dụng phần mềm chỉnh ảnh quá đà nên mới cho ra kết quả nhan sắc một trời một vực như vậy. Cách đây không lâu, rất nhiều tấm ảnh hồi nhỏ đến khi dậy thì của hot girl này được tìm ra, làm bằng chứng cho việc khuôn mặt của cô nàng vốn dĩ đã to và thô khác với nhan sắc trên MXH. Nhìn những tấm hình hồi nhỏ của Trần Thanh Tâm có thể thấy, cô nàng sở hữu hàm răng hô, kém bắt mắt, đặc biệt là chiếc mũi to và khuôn mặt bầu bĩnh không lẫn vào đâu được. Hot girl "bắp cần bơ" đã từng khiến nhiều người bất ngờ với sự thay đổi về nhan sắc vô cùng ngoạn mục chỉ sau 5 năm như thế này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lầm tưởng về khái niệm "hot girl" - Nguồn: KÊNH VTC1