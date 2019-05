Cô giáo gây bão mạng MXH vì quá xinh, khiến các bố tranh nhau đi đón con

Cách đây ít giờ trên MXH, các dân mạng bỗng thi nhau chia sẻ hình ảnh một cô giáo mầm non đang chỉnh sửa áo quần cho các bé. Những hình ảnh này vừa được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Dễ có thể thấy đây là những hình ảnh vô tình được chụp bởi người đi đường. Tuy nhiên, nhan sắc quá hoàn hảo của cô giáo hot girl khiến nhiều người phải ngẩn ngơ. Xuất hiện vô cùng đơn giản, không màu mè với bộ quần áo đồng phục của trường, cô giáo mầm non vẫn khoe được hết nét đẹp của mình. Nhiều người đặc biệt khen ngợi góc nghiêng thần thánh, mái tóc dài cùng với đôi môi đỏ của nữ giáo viên mầm non này. Tất cả những điều trên đã thu hút được ánh nhìn của người đối diện ngay ánh nhìn đầu tiên. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cô gái này còn sử hữu những đường cong hoàn mỹ đến từng centimet. Chẳng vậy mà những bức ảnh được chia sẻ ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt bình luận của dân mạng. Bên cạnh đó, dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra facebook của cô giáo mầm non hot nhất hôm nay với những bức ảnh khiến các mày râu chỉ có mê mệt. "Người đâu mà vừa xinh vừa đảm", “Cho tôi quay về hồi nhỏ đi",

"Bảo sao bố suốt ngày nhận đưa con đi học", đây là những bình luận mà các dân mạng để lại dưới bức ảnh của nữ giáo viên mầm non.

