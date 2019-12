Hoa khôi tặng hoa tổng thống Donald Trump ngày ấy giờ ra sao?

Cách đây 2 năm, những bức ảnh về cô nàng hoa khôi tặng hoa tổng thống Donald Trump xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi cô nàng sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Cô gái vinh hạnh được tặng hoa tổng thống Trump đó là Phạm Ngọc Hà My, khi đó là sinh viên của Học viện Ngoại giao và là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thời điểm đó, Hà My đang là thành viên của CLB Lễ tân Ngoại giao, nhờ gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi bật và thành tích học tập khủng nên cô nàng có vinh hạnh được lựa chọn để tặng hoa tổng thống. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao sau đó chuyển đến làm biên tập viên tại Phòng quốc tế của VTV24. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng thuần Việt, Hà My còn cực kỳ giỏi giang khi thông thạo 2 ngôn ngữ là Anh, Pháp, bên cạnh đó là khả năng giao tiếp tốt tiếng Trung và Hàn. Hiện tại, ngoài công việc chính ở đài truyền hình, Hà My còn làm MC cho nhiều sự kiện và thử sức với vai trò mẫu ảnh, chụp hình cho các thương hiệu thời trang. Năm 2018, Hà My từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam. Nhan sắc và tài năng của cô nàng được khán giả và ban giám khảo đánh giá cao. Sau hai năm nổi tiếng, nhan sắc của Phạm Ngọc Hà My ngày càng "chín". Xem thêm clip: Truy tìm cô gái tặng hoa cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump ai cũng Choáng khi biết đó chính là..? - Nguồn: Youtube

