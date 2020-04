Cô gái Hàn Quốc nói tiếng Việt khoe "cơ bụng số 11" gây mê dân mạng

Han Sara có gái Hàn Quốc nói tiếng Việt chắc hẳn không xa lại gì với dân mạng khi là chủ của các bài hát thuộc dạng hit như Tớ thích cậu, Tận cùng của nỗi nhớ... Không chỉ gây bão bằng những bản hit, cô nàng này còn gây ấn tượng bởi nhan sắc cực dễ thương của mình. Thời gian qua, Han Sara ít xuất hiện trên sân khấu, các gameshow và đặc biệt là không ra bản hit nhưng mới đây, cô gái người Hàn Quốc nói tiếng Việt này khiến mọi người bất ngờ khi khoe cơ bụng số 11 cùng vòng eo con kiến đẹp mê người. Trước khi có cơ bụng và vòng eo như hiện tại Han Sara là cô gái có thân hình mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh và nó trở thành thương hiệu nhận diện của cô nàng. Sau khi khoe những bức ảnh với vòng eo và cơ bụng cực đẹp, Han Sara nhận không ít lời bình luận từ fan cũng như các đồng nghiệp. Đa phần nhiều người khen ngợi cô nàng có màn lột xác đỉnh cao. Nhưng bên cạnh đó, không ít người lại lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ khi nói cô là quá gầy. Nhiều đồng nghiệp của Han Sara như Erik, Orange, Dương Quốc Anh... nhận xét cô quá gầy và cần chăm sóc sức khỏe. "Gầy quá rồi, xót hết cả ruột", chủ bản hit "Ghen Cô Vy" viết. Người hâm mộ lo lắng cho vấn đề sức khỏe của cô và khuyên Han Sara ngừng ăn kiêng. Họ mong muốn thấy lại hình ảnh mũm mĩm thuở mới đi hát của thần tượng. “Chị ngừng ăn kiêng đi, ốm quá không còn giống lúc mũm mĩm nữa”, fan nhắc nhở. Trong những hình ảnh do Han Sara chia sẻ gần đây, có thể thấy cô gầy hơn hẳn thời mới đi hát. Vòng eo nhỏ, chân và tay khẳng khiu. Nhiều fan cho rằng vẻ ngoài mũm mĩm khiến Han Sara trông tươi tắn, có sức sống hơn khi giảm cân. Gương mặt của giọng ca người Hàn Quốc cũng mất dần vẻ bầu bĩnh, trở nên thon gọn, góc cạnh hơn. Cách đây không lâu, Han Sara tiết lộ vòng eo của cô là 53 cm. Cô tập thể dục và áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có thân hình hiện tại. Cô không bắt buộc bản thân nhịn ăn nhưng thường chỉ ăn đủ bữa khi đói. Han Sara cho biết, năm 16 tuổi, cô bị nhiều người chê bai vì có thân hình đầy đặn. Cô bỏ ăn một ngày đến mức kiệt sức và quyết định không để tâm tới những lời chỉ trích. "Em mong mọi người hiểu, không ai hoàn hảo trên thế giới và đừng áp đặt bản thân phải giống bất kỳ ai", cô nói. Mời quý độc giả xem video: Tận Cùng Nỗi Nhớ (TCNN) | Will x Han Sara | Official Music Video - Nguồn: Youtube

Han Sara có gái Hàn Quốc nói tiếng Việt chắc hẳn không xa lại gì với dân mạng khi là chủ của các bài hát thuộc dạng hit như Tớ thích cậu, Tận cùng của nỗi nhớ... Không chỉ gây bão bằng những bản hit, cô nàng này còn gây ấn tượng bởi nhan sắc cực dễ thương của mình. Thời gian qua, Han Sara ít xuất hiện trên sân khấu, các gameshow và đặc biệt là không ra bản hit nhưng mới đây, cô gái người Hàn Quốc nói tiếng Việt này khiến mọi người bất ngờ khi khoe cơ bụng số 11 cùng vòng eo con kiến đẹp mê người. Trước khi có cơ bụng và vòng eo như hiện tại Han Sara là cô gái có thân hình mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh và nó trở thành thương hiệu nhận diện của cô nàng. Sau khi khoe những bức ảnh với vòng eo và cơ bụng cực đẹp, Han Sara nhận không ít lời bình luận từ fan cũng như các đồng nghiệp. Đa phần nhiều người khen ngợi cô nàng có màn lột xác đỉnh cao. Nhưng bên cạnh đó, không ít người lại lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ khi nói cô là quá gầy. Nhiều đồng nghiệp của Han Sara như Erik, Orange, Dương Quốc Anh... nhận xét cô quá gầy và cần chăm sóc sức khỏe. "Gầy quá rồi, xót hết cả ruột", chủ bản hit "Ghen Cô Vy" viết. Người hâm mộ lo lắng cho vấn đề sức khỏe của cô và khuyên Han Sara ngừng ăn kiêng. Họ mong muốn thấy lại hình ảnh mũm mĩm thuở mới đi hát của thần tượng. “Chị ngừng ăn kiêng đi, ốm quá không còn giống lúc mũm mĩm nữa”, fan nhắc nhở. Trong những hình ảnh do Han Sara chia sẻ gần đây, có thể thấy cô gầy hơn hẳn thời mới đi hát. Vòng eo nhỏ, chân và tay khẳng khiu. Nhiều fan cho rằng vẻ ngoài mũm mĩm khiến Han Sara trông tươi tắn, có sức sống hơn khi giảm cân. Gương mặt của giọng ca người Hàn Quốc cũng mất dần vẻ bầu bĩnh, trở nên thon gọn, góc cạnh hơn. Cách đây không lâu, Han Sara tiết lộ vòng eo của cô là 53 cm. Cô tập thể dục và áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có thân hình hiện tại. Cô không bắt buộc bản thân nhịn ăn nhưng thường chỉ ăn đủ bữa khi đói. Han Sara cho biết, năm 16 tuổi, cô bị nhiều người chê bai vì có thân hình đầy đặn. Cô bỏ ăn một ngày đến mức kiệt sức và quyết định không để tâm tới những lời chỉ trích. "Em mong mọi người hiểu, không ai hoàn hảo trên thế giới và đừng áp đặt bản thân phải giống bất kỳ ai", cô nói. Mời quý độc giả xem video: Tận Cùng Nỗi Nhớ (TCNN) | Will x Han Sara | Official Music Video - Nguồn: Youtube