Cô gái Hà Tĩnh lột xác từ nàng béo thành “hot girl kem xôi” thế nào?

Hot girl Nguyễn Trà My (biệt danh là SuMee) được biết đến qua serie phim hài Kem Xôi, Đại gia chân đất, Chân dài lắm chiêu…

Ngoại hình kém thon gọn, hấp dẫn của Trà My trước khi đến với gym.

Trà My cho biết: "Tôi tập luyện gym nghiêm túc khoảng hơn 1 năm nay. Hầu như ngày nào tôi cũng tập hoặc 1 tuần chỉ nghỉ 1 đến 2 buổi. Buổi tập của tôi kéo dài từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, thêm thời gian khởi động nữa là tầm 2 tiếng."

“Tôi biết đến gym, học hỏi và trau dồi kiến thức về việc duy trì vóc dáng và cân bằng lối sống qua các khoá học, và qua các huấn luyện viên có trình độ kĩ năng cao. Dần dần nó trở thành thói quen và niềm đam mê của tôi”, hot girl sinh năm 1995 chia sẻ.

Và sau 1 năm kiên trì tập luyện cô đã có thân hình vô cùng gợi cảm.

Hot girl phòng gym cũng chia sẻ với những cô nàng đang có ý định thử sức với bộ môn này : “Đừng sợ nâng tạ nặng và sợ cơ bắp, một cơ thể càng nhiều cơ bắp thì càng dễ dàng giảm mỡ. Cái đích của việc tập và thay đổi là phải là tìm cách nào đó để được ăn nhiều mà không béo chứ không phải khổ sở duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe”.

Nên chỉ sau hơn 1 năm tập gym, vòng 3 của Trà My đã tăng từ 84 lên 96 cm. Cũng chính vì quyết định theo đuổi bộ môn gym lâu dài nên cô mới quyết định nâng cấp vòng 1. Bởi sau thời gian tập nặng size ngực của cô đã giảm đi 4 cm, từ 86 xuống còn hơn 82 cm còn vòng mông thì tăng 12 cm nếu không nâng cấp thì tỷ lệ ngực và eo, mông sẽ mất cân đối.

Hot girl đã quyết định nâng cấp vòng 1 vì sau thời gian tập gym với các bài tập nặng thì ngực cô đã bị giảm size.

Trà My đang được nhắc đến là một trong những nữ gymer hot nhất hiện nay.

