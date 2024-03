Cô gái Hà Giang và quyết định táo bạo "bỏ phố ra đảo"

La Mộc (tên thật là La Nhuận, SN 1996, Hà Giang), năm 2023 là một năm của những quyết định táo bạo. Sau 3 năm làm văn phòng, dù công việc không quá áp lực, cô vẫn nộp đơn xin nghỉ trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp. Vốn đam mê xê dịch, sau khi nghỉ việc La Mộc từng ghé thăm nhiều vùng biển trên dải đất hình chữ S trong đó có đảo Phú Quý, cô liền nghĩ lần sau sẽ quay lại và ở dài ngày hơn. Tình cờ, trong năm 2023, nhiều bạn trẻ có xu hướng bỏ phố về quê hay bỏ phố về biển, La Mộc thấy rất hứng thú. Xem đó là cơ duyên, cô rời Hà Nội, ra đảo Phú Quý ở vào tháng 8/2023. Ban đầu, La Mộc chỉ tính lưu lại một tháng vì cô nghĩ, với tính cách thích bay nhảy của mình, cô không thể chôn chân ở hòn đảo vỏn vẹn 18km2 quá lâu. Thế nhưng, những trải nghiệm thú vị nơi đây đã níu chân cô không nỡ rời đi. Trước khi lên đường, La Mộc đăng lên các hội, nhóm dân cư Phú Quý trên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm phòng và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Khi xuống cảng cùng hành lý gói gọn trong hai chiếc vali, cô được những người bạn quen qua mạng đón và đưa về phòng trọ. Càng ở lâu trên đảo, La Mộc càng thấy mình hợp với biển. Năng lượng ở đây làm cô thấy nhẹ nhõm và yên bình đến nỗi ao ước có thể dọn ra đây sống hẳn. Dù bị say sóng, cô nàng rất ham vui. Ở đảo có mô hình tour trải nghiệm nào, cô đều háo hức thử, trong đó có câu mực đêm. La Mộc lại tiếp tục trải nghiệm tour câu cá cùng vài người bạn. Ai cũng say sóng nên mới chỉ câu được một tiếng, cả đoàn không thể chịu được, phải xin chủ ghe nhổ neo đi về. Thời điểm ấy, bộ môn lặn tự do cũng rất hot (được quan tâm) ở Phú Quý, La Mộc quyết tâm học ngay cả khi không biết bơi. Ban đầu, cô tập nín thở sâu, rồi dần dần có thể tận mắt ngắm nhìn đại dương ở độ sâu 3-4m. Khi có thể lặn tới 10m, La Mộc nhận ra, bộ môn này chỉ cần thoải mái đầu óc, không sợ nước là học được. Đeo chân nhái vào, cô có thể phiêu du dưới làn nước. Bản thân La Mộc cũng có những thay đổi đáng kể. Từ một người không bao giờ động đũa vào cá, giờ đây, cô có thể ăn món này mỗi ngày. Bởi lẽ, ở đảo toàn hải sản, có trứng và thịt lợn nhưng đi chợ khoảng 9h sáng là mọi người đã mua hết sạch.

