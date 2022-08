Hội chị em U60 lái xe xuyên Việt khiến nhiều người nể phục

Mới đây mạng xã hội đặc biệt quan tâm đến chuyến du lịch xuyên Việt tự túc của hội chị em U60 với 35 ngày, đi qua 31 tỉnh thành, tự lái xe 6750 km, tiêu thụ hơn 1200 lít xăng qua bốn lần tăng giá, hơn 150 bộ trang phục, áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, và check-in hơn 180 điểm. Những con số ấn tượng từ chuyến du lịch xuyên Việt này đã khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ, bởi lẽ 4 chị em trong nhóm đang ở độ tuổi quá nửa đời người, bỏ ngoài tai những lo lắng về sức khỏe, an toàn họ vẫn lên đường thực hiện chuyến đi đã được ấp ủ từ khi còn trẻ. Theo chia sẻ của chị My Dung một thành viên trong nhóm, họ khởi hành trên chiếc xe 7 chỗ tự lái từ Hà Nội, cả nhóm đi theo cung đường từ Hà Nội đến Cà Mau theo đường Hồ Chí Minh, rồi lại từ Cà Mau trở về Hà Nội theo cung đường biển và quốc lộ 1A. Chia sẻ lên MXH, chị Mỹ Dung và các thành viên đã lên lịch trình cụ thể từng ngày, từng địa điểm, nghỉ chân tại điểm nào, được cân đối hợp lý giữa thời gian di chuyển, thời gian thăm quan check-in và nghỉ ngơi. Trong nhóm có ba thành viên có thể lái xe, dự định ban đầu là cả ba sẽ thay nhau lái nhưng chị Lương Quỳnh Loan có nhiều kinh nghiệm nhất nên sau đó chị là người tự lái cả chuyến đi. Vì là chuyến đi du lịch tự túc nên các thành viên U60 đã phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Chị Loan phụ trách lái xe, check đường thì chị Bùi Cẩm Giang, kiêm luôn công tác hậu cần ăn nghỉ, chị My Dung là “giám đốc hình ảnh” chụp những bức ảnh check-in tuyệt đẹp cho mọi người, người còn lại là “điểm tựa tinh thần” cho các thành viên. Check in tại 180 địa điểm dọc chuyến xuyên Việt, dù đã có những nơi họ từng đi đến 2-3 lần nhưng không một ai thấy nhàm chán, mọi người vẫn cảm thấy hào hứng thích thú và check-in nhiệt tình. Theo chia sẻ của một thành viên trong nhóm xuyên Việt, họ đã chuẩn bị 35 bộ váy áo cho 35 ngày, chưa kể những ngày quan trọng phải check in áo dài, áo cờ đỏ sao vàng thì phải là 3 bộ 1 ngày. Hành trình xuyên Việt tự túc của nhóm bạn U60 đã khiến cả cõi mạng trầm trồ nể phục, loạt khoảnh khắc của họ sau khi chia sẻ lên MXH đã thu về lượng tương tác cực lớn. Dưới phần bình luận không ít các bạn trẻ thể hiện mong muốn được học hỏi, xin bí quyết đi du lịch xuyên Việt tự túc của "hội bạn già" U60 này. Ngoài các địa điểm check in nổi tiếng, họ còn đến rất nhiều những khu di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sỹ. Chuyến xuyên Việt hoàn thành tốt đẹp cũng là động lực để cả nhóm lên kế hoạch cùng nhau tiếp tục vi vu những vùng đất khác. Ảnh: Quách My Dung

