Cô dâu Long An lấy chồng hơn 13 tuổi, được yêu chiều hết mực

Những ngày qua, câu chuyện tình yêu giữa Cẩm Tú (SN 1997, quê Long An) và Mạnh Cảnh (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chuyện tình của cặp đôi chú - cháu xuất phát từ một lời mai mối. Trước khi kết hôn, Cẩm Tú là giáo viên mầm non. Năm 2021, cô được chồng của một đồng nghiệp mai mối cho Mạnh Cảnh. Trò chuyện qua mạng một thời gian, cặp đôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Khác xa với tưởng tượng, Cẩm Tú gặp Cảnh trong bộ dạng đầu trọc lốc, mặc áo phông, quần đùi, chân đi dép lê. Ấn tượng xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cẩm Tú cắt đứt liên lạc với anh. Mạnh Cảnh vốn định bỏ cuộc nhưng khi theo dõi qua mạng, thấy Cẩm Tú nhận được sự quan tâm, chiều chuộng của nhiều chàng trai đáng tuổi cháu mình, anh quyết tâm theo đuổi cô nàng. Cảm động vì sự kiên trì của Mạnh Cảnh, Cẩm Tú đồng ý làm người yêu anh. Bố của Cẩm Tú vốn khắt khe trong chuyện yêu đương của con cái nhưng ngay lần đầu gặp đã “chấm” Mạnh Cảnh làm con rể. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi nhờ đó thuận lợi hơn nhiều. Đến tháng 11/2022, cặp đôi quyết định về chung nhà. Lấy cô vợ trẻ nên Mạnh Cảnh cũng cảm thấy trẻ theo, anh rất chịu khó tạo dáng chụp ảnh với vợ. Cả 2 không ngại khoe những hình ảnh tình cảm lên MXH. Cẩm Tú được chồng chiều hết mực. Trước khi sinh con, mỗi sáng Tú đều được chồng chở đi làm, chiều lại đón về. Giờ đây, mỗi sáng cô đều thức dậy với bữa sáng chồng để sẵn trên bàn. "Từ khi lấy chồng cho đến khi sinh con được 7 tháng tuổi, mình mới biết bấm nút máy giặt chứ trước đó đều do chồng làm” - Cẩm Tú chia sẻ. Vợ chồng Cẩm Tú hiện sống tại TPHCM, cô ở nhà chăm con và làm nghề sáng tạo nội dung. Mạnh Cảnh làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. (Ảnh: FBNV)

