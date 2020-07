“Cô dâu 62 tuổi” bất ngờ nhập viện, chồng trẻ lên tiếng cảnh cáo

Mới đây, trên trang cá nhân của anh Hoa Cương - chồng trẻ của cô dâu 62 tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh vợ phải nhập viện cấp cứu thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo như hình ảnh anh Hoa Cương chia sẻ, cô dâu Thu Sao nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện với gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy, tay truyền nước còn chồng trẻ luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc. Sau một đêm điều trị, cô Thu Sao được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại cơ thể cô dâu 62 ổn định và có thể ăn được. Cũng trong video chia sẻ này, anh Hoa Cương cho biết nguyên nhân vợ bị sốc nhập viện là do xem được một số kênh Youtube nói về vợ chồng chị với những nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Anh Cương khẳng định nếu những kênh này không công khai xin lỗi thì 2 vợ chồng mời pháp luật vào giải quyết. Khi chồng trẻ chia sẻ với cộng đồng mạng, cô Thu Sao ngồi bên cạnh không nói được câu nào, khóc lóc vì bị nhiều người chửi rủa. Tuy nhiên, theo một số ý kiến đến từ dân mạng cho rằng ngoài việc sốc tinh thần, rất có thể cô dâu 62 tuổi Cao Bằng phải nhập viện do ảnh hưởng từ việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều và trong thời gian ngắn. Hiện chưa rõ thực sự lý do cô dâu 62 tuổi Thu Sao phải nhập viện có đúng như người chồng trẻ chia sẻ hay không không? Bởi trước đây, từng có lần cặp đôi này lấy việc mang bầu nhưng sự thật hoàn toàn khác để "diễn" trên sóng livestream của mình. Bên cạnh việc thu hút bằng những đoạn livestream nói chuyện với bạn bè, cô dâu 62 tuổi và chồng còn không ít lần tình tứ trên MXH ở mức độ "hơi quá" khiến dân tình phải vào góp ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp đôi vợ chồng “bác - cháu” chênh nhau 43 tuổi - Nguồn: KÊNH VTC1

