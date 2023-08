"Cô chủ tiệm nail" Huyền My báo tin vui "mẹ tròn con vuông"

Sau thời gian dài mong ngóng, cuối cùng vợ chồng Huyền My - Anh Tú đã chào đón thêm thành viên mới. Trên trang cá nhân, "cô chủ tiệm nail" Huyền My chia sẻ: "Anh Tún ơi, con dũng cảm lắm, chào mừng con đến với thế giới này". Bà xã Anh Tú không quên gửi lời "Gia đình em bé vô cùng cảm ơn tất cả mọi người ạ" Sau khi kết thúc mối tình "trong bóng tối" với cầu thủ Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên diễn viên Anh Tú. Chồng của Huyền My từng đăng quang "Cười xuyên Việt". Anh chàng cũng có nhiều vai diễn ấn tượng được khán giả nhớ đến như Vui trong phim "Bán chồng". Cặp đôi đã tổ chức đám cưới rình rang ở Nghệ An và TP. HCM vào năm 2022. Từng tuyên bố chưa vội mang bầu mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thế nhưng chỉ khoảng 4 tháng sau hôn lễ, "cô chủ tiệm nail" đã dính bầu. Hiện Huyền My và chồng diễn viên đang tận hưởng thời gian làm ba mẹ. Nhan sắc của Huyền My vẫn rất xinh tươi, rạng rỡ. Nếu không chụp toàn thân, chắc hẳn ít người đoán được cô đang mang thai. Ngay cả lúc mang thai, nhiều người nhận xét thân hình của Huyền My không có thay đổi nhiều. Nhan sắc của gái xinh xứ Nghệ cũng thăng hạng đáng kể.

