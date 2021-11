Chia tay Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" lộ danh tính tình mới

Một thời gian sau khi chia tay Nhật Lê, vào đầu năm 2020, tiền vệ Quang Hải đã từng trải qua chuyện tình ngắn ngủi với "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Dù Quang Hải không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này. Tuy nhiên, Huyền My từng cho biết cả hai đã yêu nhau và còn tung những tin nhắn, bằng chứng cho thấy cặp đôi có mối quan hệ "trên tình bạn". Sau hơn 1 năm chia tay, mới đây bạn gái cũ Quang Hải đã công khai bạn trai mới. Đáng chú ý, ngày người đẹp này tung ảnh tình mới lên trang cá nhân cũng là ngày đội tuyển Việt Nam đấu Ả Rập Xê-út. Tuy nhiên, do trong ảnh gái xinh xứ Nghệ và tình mới đều đeo khẩu trang nên dân mạng chưa thể biết rõ bạn trai mới của "cô chủ tiệm nail" là ai. Và không để mọi người phải "đoán mò đoán non" quá lâu, Huyền My đã vừa chia sẻ ảnh rõ mặt của bạn trai lên Instagram. Bên cạnh đó, "cô chủ tiệm nail" đăng tải dòng trạng thái đầy "mùi thính": "Mùa đông năm nay lạnh thế. Nếu anh đang ế thì mình yêu nhau". Hóa ra bạn trai mới của Huyền My là một nhân vật khá quen thuộc với khán giả. Nhìn ảnh, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là diễn viên Nguyễn Anh Tú - người từng đạt ngôi vị quán quân chương trình Cười xuyên Việt 2016. Sau cuộc thi, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV, làm người mẫu ảnh,... Trong đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia là Tao Không Xa Mày và tiếp đó là phim Bán chồng. Với diễn xuất ấn tượng, Anh Tú từng được đề cử nhận giải thưởng: Ngôi Sao Xanh 2019 và Mai Vàng 2019. Sau chia tay Quang Hải, Huyền My ngày càng xinh đẹp. Trên trang cá nhân, "cô chủ tiệm nail" thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân sau khi chia tay Quang Hải. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

