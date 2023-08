Chuyện tình 3 năm ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu và bạn gái

Tối 27/8, Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League 2023. Giờ phút ăn mừng, anh ôm bạn gái Doãn Hải My trong vòng tay và đeo cho cô chiếc vòng kết hoa đầy tỉnh cảm. 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, ngày 15/8/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò. Lần đầu tiên Văn Hậu công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam ngày 20/11/2020. Tại đây, Hải My đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, lọt vào Top 10 chung cuộc nhưng không thể có được vương miện. Văn Hậu cầm bó hoa tới, ôm bạn gái an ủi khi nàng rơi nước mắt. Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu còn nhiều lần xuất hiện cùng Hải My và gia đình cô ở những địa điểm công khai hoặc riêng tư. Anh cùng mẹ của bạn gái đến xem cô trình diễn thời trang cưới vào ngày 28/11/2020 với vai trò vedette, dự sinh nhật các em trai của cô nàng. Tuy Doãn Hải My thường từ chối khéo léo khi được hỏi về Văn Hậu nhưng ặp đôi vẫn thường tung hint lovestagram bằng những bức ảnh check-in cùng địa điểm hay thả biểu tượng trái tim cùng màu khi đăng bài. Tối ngày 15/8/2022, quản lý của Doãn Hải My chính thức công bố thông tin cô đang hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu. Phía tuyển thủ Việt Nam cũng lần đầu đăng tải công khai những bức hình tình tứ bên người đẹp, xác nhận mối quan hệ tình cảm của đôi bên. Tình yêu của cả hai đều được gia đình ủng hộ. Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi trai tài gái sắc thường xuyên “phát đường” cho dân mạng bằng những khoảnh khắc thân mật bên nhau mọi lúc mọi nơi, những chuyến du lịch, chuyến về thăm quê hay hẹn hò đời thường. Doãn Hải My cũng đã nhiều lần về quê nhà Thái Bình thăm gia đình Văn Hậu và trải nghiệm cuộc sống nông thôn yên bình. Trên triền đê thênh thang mát mẻ với bờ sông thanh bình, cánh đồng bát ngát, Hải My nở nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên ôm Văn Hậu từ phía sau, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi với cuộc sống của chàng ngày thơ bé. Khi về thăm quê Văn Hậu vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Doãn Hải My ghi điểm bằng hình ảnh xắn tay áo vào rửa bát. Cô gái Hà thành vấn cao mái tóc, mặc đồ đơn giản, chăm chỉ phụ giúp những việc trong nhà bạn trai. Hình ảnh gần gũi, giản dị của Hải My khiến fan yêu thích. Gia đình Văn Hậu cũng thể hiện sự yêu mến với nàng WAG sinh năm 2001. Bố mẹ của Văn Hậu gọi cô bằng biệt danh dễ thương “Thóc”. Đây là biệt danh thân thương mà bố mẹ Hải My vẫn thường gọi cô khi ở nhà. Ngoài ra, người lớn trong nhà cũng bày tỏ sự quan tâm với Hải My bằng cách gọi cô là "con" rồi nhắc cô đứng gần lại để xem pháo hoa: "Đứng gần đây con này, nó không nổ to đâu".

