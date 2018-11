Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Sao Juventus bất ngờ thả thính MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ L’Equipe, MU đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Noam Emeran, cầu thủ tuổi 16 đang thi đấu tại Amiens. Chuyển nhượng bóng đá từ London, Arsenal đang liên hệ chuyển nhượng với FC Porto, đó là về trường hợp của tiền vệ Hector Herrera.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Chelsea đang đàm phán hợp đồng mới và tăng lương cho Kante lên mức 290 nghìn bảng/tuần. Cựu Giám đốc thể thao Milan, ông Marco Fasson xác nhận đã đàm phán chiêu mộ Cris Ronaldo vào hè 2017, thời điểm ngôi sao người Bồ rất muốn ra đi nhưng thương vụ này đổ vỡ do vấn đề tài chính. Alex Sandro - hậu vệ được MU theo đuổi lên tiếng khẳng định rằng, mong ước của anh là một ngày đó được chơi bóng tại Premier League. Theo Daily Star, Neymar đã hé lộ những dự định cho tương lai với một vài người bạn thân của mình. Neymar đã âm thầm tìm cách rời PSG, và đáng nói nhất đó là ngôi sao người Brazil đang muốn trở lại Barcelona sau 2 năm chia tay. Trong buổi tập mới nhất chuẩn bị cho trận gặp Crystal Palace, MU đã vô tình công bố cái tên đầu tiên cập bến sân Old Trafford ở phiên chợ Đông. Đó là thủ thành trẻ tuổi, Paul Woolston. Không phải cầu thủ nào cũng hứng thú trong việc thi đấu cho Real Madrid, trong đó điển hình như Edin Dzeko. Đại diện của Lorenzo Pellegrini mới đây đã có những câu trả lời chính thức về sự quan tâm từ MU dành cho cầu thủ ngôi sao của AS Roma này. Danny Drinkwater nhiều khả năng sẽ chuyển tới Fulham để tái hợp với ông thầy Claudio Ranieri vào tháng Giêng này. Alex Sandro - Amazing Defending, Speed & Runs - Nguồn: Youtube

