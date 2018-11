Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Inter quyết tương lai của sao MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN, Barca đang ngắm tới Nicolas Pepe đây cũng là mục tiêu mà Arsenal đang ngắm tới với cái giá 45 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Inter Milan đã không còn kiên quyết giữ tiền vệ Ivan Perisic ở lại bằng mọi giá nữa và đây là cơ hội cho MU.Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, HLV Jose Mourinho đang nhắm đến những cái tên chất lượng để đưa về Old Trafford trong đó có siêu máy quét của Dortmund là Axel Witsel. Sau thành công từ thương vụ Paul Pogba, Juventus vẫn luôn để mắt đến những tài năng trẻ của MU và mới nhất là cái tên Rashford. Barcelona có thể sẽ giữ lại ngôi sao người Pháp nhưng đưa ra điều kiện họ nghĩ là 'khó' với cả Dembele và Liverpool, theo nhiều nguồn tin ở Tây Ban Nha. Napoli đang lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ đang thất sủng tại sân Old Trafford đó là Matteo Darmian. Chelsea cũng như vài đại diện khác tại Premier League có lẽ sẽ phải chờ đến khi mùa giải năm nay kết thúc để bàn về tương lai của Christian Pulisic. Juventus đang dành sự quan tâm rất lớn đối với Kylian Mbappe, và họ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả để có được cầu thủ này. Theo các thông tin mới nhất từ tờ Corriere dello Sport, Beppe Marotta, người vừa trở thành CEO của Inter Milan, đã lên kế hoạch thị uy quyền lực với mục tiêu Anthony Martial. Everton Soares đã lên tiếng về tương lai và nó thuộc về MU với cái giá là 30 triệu euro. Anthony Martial • Brillant Goals and Skills || 2018/2019 (HD) - Nguồn: Youtube

