Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid tính cho không Bale

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất theo Marca, Atletico Madrid quyết định chọn James Rodriguez, thay về Christian Eriksen. Đây là bản hợp đồng mang lợi ích về kinh tế cũng như đáp ứng yêu cầu của BLĐ đội bóng. Chuyển nhượng bóng đá từ InformaBetis, Giovani Lo Celso đã đồng ý đến Tottenham, sẽ đến London kiểm tra y tế vào tuần này. Đây là chữ ký ưa thích của HLV Mauricio Pochettino, nhằm thay thế Christian Eriksen.Chuyển nhượng cầu thủ từ ESPN, Barca đang nói chuyện với cha và người đại diện của Messi bày tỏ nguyện vọng được tái ký hợp đồng mới với anh. Theo đó, ngôi sao số 10 sẽ gắn bó với Catalan đến năm 2023, đồng thời hưởng mức lương cao nhất thế giới, 1.7 triệu bảng Anh/1 tuần. BLĐ Real Madrid sẵn sàng "cho không" Bale, trong bối cảnh người Trung Quốc đang quan tâm tới anh. Đãi ngộ kể trên có thể khiến các đội bóng Châu Âu e dè, nhưng chẳng là gì so với những đại diện ở CSL. Nguồn tin từ Mundo Deportivo cho hay, Juventus tính gây sốc khi gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Neymar. Thậm chí, đội bóng Italia sẵn sàng chi một khoản tiền lớn, kèm theo đó là hai cầu thủ Paulo Dybala cùng với Blaise Matuidi để thuyết phục PSG. Dù quá trình đàm phán vẫn đang bế tắc, thế nhưng M.U có lí do để lo lắng và đang gấp rút tìm kiếm cái tên thay thế. Mục tiêu được Quỷ đỏ nhắm đến đang là Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal. Arsenal vẫn chưa ký hợp đồng thứ hai trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng truyền thông Anh đưa tin rằng họ chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận rất đáng chú ý mang tên Ceballos. Mới nhất, Fekir đã chính thức chuyển sang La Liga để khoác áo Real Betis, với mức giá chuyển nhượng chỉ rơi vào khoảng 20 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro các điều khoản phụ. Số tiền này rõ ràng quá ít so với con số 60 triệu euro nếu Lyon chấp nhận bán anh vào mùa Hè 2018. AC Milan đã quay sang hỏi Jean-Clair Todibo, sao mai 19 tuổi vừa được Barcelona đưa về từ CLB Toulouse với giá chỉ vỏn vẹn 1 triệu euro vào tháng 1/2019. Ở La Liga mùa trước, cầu thủ người Pháp chỉ có 2 lần ra sân, do đó đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng gửi anh đi "du học" để tích lũy kinh nghiệm. Bruno Fernandes hiện trở thành mục tiêu hàng đầu của MU ở phiên chợ Hè năm nay. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Bruno Fernandes và vấn đề còn lại trong thương vụ này là việc chốt mức giá chuyển nhượng với Sporting Lisbon.

