Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU đá Pogba bù tiền mặt đổi Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ London, Arsenal đang quan tâm Kean, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với một đại diện đáng gờm - Borussia Dortmund với cái giá được đưa ra là 40 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ Evening Standard cho hay, MU sẽ loại trừ khả năng kí hợp đồng với Bale. Theo đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang tìm cách trẻ hóa đội hình già nua mà mình kế thừa từ Jose Mourinho.Chuyển nhượng cầu thủ từ RMC, Koscielny đã sớm đạt được thỏa thuận gia nhập Rennes và chỉ còn chờ xem liệu Arsenal có chấp nhận thỏa thuận này hay không. Với những gì đã xảy ra, có khả năng Arsenal sẽ buộc phải để Koscielny ra đi. Nguồn tin từ tờ The Independent khẳng định, PSG đã yêu cầu MU trao đổi Paul Pogba lấy Neymar. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần bù thêm một khoản tiền mặt là sẽ có được chữ ký của Neymar, đổi lại Pogba sẽ sang Paris chơi bóng. Nguồn tin uy tín từ BBC, Goal và The Independent đều đồng loạt khẳng định, MU đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Maguire từ Leicester City. Cụ thể, Quỷ đỏ sẽ phải chi 80 triệu bảng tiền mặt, kèm 10 triệu bảng phụ phí. Theo nguồn tin từ Sky Italia, AC Milan và tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid, Angel Correa đã hoàn tất mọi thỏa thuận cá nhân. Ngôi sao người Argentina muốn tìm kiếm những thử thách mới sau khoảng thời gian 4 năm thi đấu cho đội chủ sân Wanda Metropolitano. Nguồn tin từ tờ Daily Mail xác nhận, Newcastle đang theo dõi chặt chẽ quá trình hồi phục của Andy Carroll và sẵn sàng đưa anh trở lại sân St James' Park dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau tất cả, bến đỗ tiếp theo của Balotelli đã dần được xác định, đó là Fiorentina. La Viola đang cần tìm kiếm 1 cái tên để thay thế cho Giovanni Simeone, người đang chuẩn bị rời Artemio Franchi. Bất chấp lời mời gọi đến từ Tottenham, Elseid Hysaj đang cân nhắc ý định tiếp tục gắn bó với Napoli thêm 1 mùa giải nữa. MU được cho là đang dẫn dầu cuộc đua khi đề xuất mức phí hơn 70 triệu bảng cho cầu thủ có hai quốc tịch Pháp và Bờ Biển Ngà - Pepe/ Số tiền này nhiều khả năng sẽ khiến Arsenal ôm hận vì đội bóng London thực tế không đủ tiền để ký hợp đồng với các tân binh mùa hè này.

