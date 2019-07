Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Inter giảm giá cho Juventus "giải cứu" Icardi

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Fox Sports, Lionel Messi không ủng hộ việc Barcelona chiêu mộ Junior Firpo. Những xích mích và lùm xùm trong quá khứ của cả hai khiến El Pulga gay gắt phản đối quyết định này của thượng tầng sân Nou Camp. Chuyển nhượng bóng đá từ Duncan Castles, đại diện của Bruno Fernandes đã thông báo đến Sporting Lisbon rằng MU sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến Bồ Đào Nha và mức phí đưa ra đó là 60 triệu bảng.Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mirror, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đẩy đi ít nhất một trung vệ để dọn chỗ cho Harry Maguire và đó có thể là những cái Eric Bailly. Tới thời điểm này của phiên chợ Hè, Atletico Madrid đã chiêu mộ thành công 5 tân binh và người mới nhất tới nửa đỏ-trắng thành Madrid đó là Kieran Trippier từ Tottenham. Trong ngày hôm nay (17/7), đội bóng chủ sân Olimpico đã chính thức chào đón tân binh Gianluca Mancini. Sau buổi kiểm tra y tế, AS Roma đã chính thức ký hợp đồng với hậu vệ của Atalanta theo dạng cho mượn kèm nghĩa vụ phải mua đứt giá 13 triệu euro. Theo Tuttomercatoweb, Inter Milan chuẩn bị giảm giá nhẹ cho Napoli còn 70 triệu euro, so với mức giá 80 triệu euro đang 'hét' Juventus. Hoffenheim vừa lên tiếng xác nhận để cho tiền đạo người Brazil, Joelinton tham gia cuộc đàm phán với một đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Điều này đã được Die Kraichgauer thông báo trên Twitter: Sami Khedira vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục bởi những thỏa thuận cá nhân do Fenerbahce đưa ra và anh chỉ đồng ý ra đi nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn hơn. Nguồn tin từ tờ Sport tiết lộ, hiện tại hợp đồng giữa Tailson và Santos đã đáo hạn. Và Barca chỉ phải trả phí đào tạo khoảng 350.000 euro cho đội bóng chủ quản của anh để dứt điểm thương vụ này. Mới đây theo tiết lộ từ tờ Goal, gã nhà giàu nước Pháp, Paris Saint Germain đang cân nhắc đến việc mượn tiền vệ Tiemoue Bakayoko với thời hạn một năm kèm theo điều khoản mua đứt.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Fox Sports, Lionel Messi không ủng hộ việc Barcelona chiêu mộ Junior Firpo. Những xích mích và lùm xùm trong quá khứ của cả hai khiến El Pulga gay gắt phản đối quyết định này của thượng tầng sân Nou Camp. Chuyển nhượng bóng đá từ Duncan Castles, đại diện của Bruno Fernandes đã thông báo đến Sporting Lisbon rằng MU sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến Bồ Đào Nha và mức phí đưa ra đó là 60 triệu bảng. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mirror, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đẩy đi ít nhất một trung vệ để dọn chỗ cho Harry Maguire và đó có thể là những cái Eric Bailly. Tới thời điểm này của phiên chợ Hè, Atletico Madrid đã chiêu mộ thành công 5 tân binh và người mới nhất tới nửa đỏ-trắng thành Madrid đó là Kieran Trippier từ Tottenham. Trong ngày hôm nay (17/7), đội bóng chủ sân Olimpico đã chính thức chào đón tân binh Gianluca Mancini. Sau buổi kiểm tra y tế, AS Roma đã chính thức ký hợp đồng với hậu vệ của Atalanta theo dạng cho mượn kèm nghĩa vụ phải mua đứt giá 13 triệu euro. Theo Tuttomercatoweb, Inter Milan chuẩn bị giảm giá nhẹ cho Napoli còn 70 triệu euro, so với mức giá 80 triệu euro đang 'hét' Juventus. Hoffenheim vừa lên tiếng xác nhận để cho tiền đạo người Brazil, Joelinton tham gia cuộc đàm phán với một đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Điều này đã được Die Kraichgauer thông báo trên Twitter: Sami Khedira vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục bởi những thỏa thuận cá nhân do Fenerbahce đưa ra và anh chỉ đồng ý ra đi nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn hơn. Nguồn tin từ tờ Sport tiết lộ, hiện tại hợp đồng giữa Tailson và Santos đã đáo hạn. Và Barca chỉ phải trả phí đào tạo khoảng 350.000 euro cho đội bóng chủ quản của anh để dứt điểm thương vụ này. Mới đây theo tiết lộ từ tờ Goal, gã nhà giàu nước Pháp, Paris Saint Germain đang cân nhắc đến việc mượn tiền vệ Tiemoue Bakayoko với thời hạn một năm kèm theo điều khoản mua đứt.