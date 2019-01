Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid ngắm trung vệ thay công thần Ramos

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ SportItalia, Juventus và Chelsea đã đồng ý để Higuain đến với nước Anh theo một hợp đồng cho mượn 18 tháng. Chuyển nhượng bóng đá từ Telegraph, Chelsea yêu cầu 100 triệu bảng để chấp nhận việc Hazard tới thủ đô của Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Everning News, MU đưa tiền đạo Marcus Thuram của Guingamp vào tầm ngắm để tạo nên hàng công "song Marcus". MU đang ráo riết săn đón một trung vệ Kalidou Koulibaly nhưng mới đây HLV Carlo Ancelotti đã mang đến tin buồn tới khi cho biết cầu thủ này không phải để bán. Theo tin tức từ Metro, Bournemouth sẽ bán Callum Wilson cho Chelsea vào tháng 1 này nếu The Blues đáp ứng mức giá 75 triệu bảng của họ. Sau khi lập siêu phẩm giúp Chelsea đánh bại Newcastle, Willian đã khẳng định tương lai. Tiền vệ người Brazil tuyên bố đang rất hạnh phúc tại London và sẽ cống hiến cho Chelsea đến hết hợp đồng. Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), Real Madrid đã bắt đầu liên hệ Marcos Marquinhos từ PSG. "Kền kền trắng" muốn chiêu mộ trung vệ 24 tuổi người Brazil nhằm thay thế đội trưởng Sergio Ramos đã luống tuổi. Ngoài việc đòi mua Kylian Mbappe, cùng một số ngôi sao lớn khác, Mourinho yêu cầu Real Madrid phải chấp thuận đưa Aitor Karanka trở lại sân Bernabeu làm trợ lý. The Sun bất ngờ đưa tin, HLV Maurizio Sarri đang lên kế hoạch đưa Nathan Ake trở lại Stamford Bridge. Số tiền mà The Blues phải bỏ ra nếu kích hoạt điều khoản mua lại Ake sẽ lên tới 40 triệu bảng. Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, Coutinho sẽ không vội rời Camp Nou ngay trong tháng Một. Siêu sao 26 tuổi muốn chờ đến mùa Hè để chốt quyết định ra đi hay ở lại.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ SportItalia, Juventus và Chelsea đã đồng ý để Higuain đến với nước Anh theo một hợp đồng cho mượn 18 tháng. Chuyển nhượng bóng đá từ Telegraph, Chelsea yêu cầu 100 triệu bảng để chấp nhận việc Hazard tới thủ đô của Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Everning News, MU đưa tiền đạo Marcus Thuram của Guingamp vào tầm ngắm để tạo nên hàng công "song Marcus". MU đang ráo riết săn đón một trung vệ Kalidou Koulibaly nhưng mới đây HLV Carlo Ancelotti đã mang đến tin buồn tới khi cho biết cầu thủ này không phải để bán. Theo tin tức từ Metro, Bournemouth sẽ bán Callum Wilson cho Chelsea vào tháng 1 này nếu The Blues đáp ứng mức giá 75 triệu bảng của họ. Sau khi lập siêu phẩm giúp Chelsea đánh bại Newcastle, Willian đã khẳng định tương lai. Tiền vệ người Brazil tuyên bố đang rất hạnh phúc tại London và sẽ cống hiến cho Chelsea đến hết hợp đồng. Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), Real Madrid đã bắt đầu liên hệ Marcos Marquinhos từ PSG. "Kền kền trắng" muốn chiêu mộ trung vệ 24 tuổi người Brazil nhằm thay thế đội trưởng Sergio Ramos đã luống tuổi. Ngoài việc đòi mua Kylian Mbappe, cùng một số ngôi sao lớn khác, Mourinho yêu cầu Real Madrid phải chấp thuận đưa Aitor Karanka trở lại sân Bernabeu làm trợ lý. The Sun bất ngờ đưa tin, HLV Maurizio Sarri đang lên kế hoạch đưa Nathan Ake trở lại Stamford Bridge. Số tiền mà The Blues phải bỏ ra nếu kích hoạt điều khoản mua lại Ake sẽ lên tới 40 triệu bảng. Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, Coutinho sẽ không vội rời Camp Nou ngay trong tháng Một. Siêu sao 26 tuổi muốn chờ đến mùa Hè để chốt quyết định ra đi hay ở lại.