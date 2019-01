Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Sao Barca gật đầu về MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Metro, Bournemouth sẽ bán Callum Wilson cho Chelsea vào tháng 1 này nếu The Blues đáp ứng mức giá 75 triệu bảng của họ. Chuyển nhượng bóng đá từ AS, Coutinho đồng ý đến MU nếu tiếp tục không được HLV Ernesto Valverde trọng dụng từ giờ cho đến hết mùa.Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Liverpool đang có những động thái nhằm chiêu mộ tiền vệ James Forrest, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Celtic. CLB Bayern Munich bất ngờ lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Tây Ban Nha là Alvaro Morata để tăng cường cho hàng tấn công. Kalidou Koulibaly là mục tiêu hàng đầu của MU, nhưng họ sẽ chỉ chiêu mộ anh vào mùa hè 2019 khi ngôi sao 27 tuổi muốn rời Italia. Zlatan Ibrahimovic lại đang tính chuyện trở lại đội bóng cũ AC Milan thi đấu trong giai đoạn giải Nhà nghề Mỹ nghỉ hết mùa. Theo Sportmediaset, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ Paulo Dybala của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Chelsea đã chia tay Fabregas, và hiện đang xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng Adrien Rabiot. Theo báo chí Anh và Pháp, ông chủ Abramovich rất kết Rabiot khi hợp đồng của anh với PSG sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Nguồn tin từ Tuttomercatoweb cho hay, HLV Pep Guardiola nhắm đến tiền vệ Allan của Napoli. Theo đó, Man xanh sẵn sàng trả 100 triệu euro để có ngôi sao người Brazil ngay trong tháng 1 này. MU đang liên hệ với Kostas Manolas của AS Roma là tín hiệu họ chuẩn bị cho cuộc chia ly với Phil Jones - cái tên đã gắn bó với sân Old Trafford từ thời Sir Alex Ferguson.

