Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG muốn “sao thất sủng” Juventus

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Đức, Bayern Munich đã mượn được bản hợp đồng đắt giá từ Barca đó là Coutinho để bổ sung tuyến tiền vệ của mình. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Bayern Munich đã mang về Allianz Arena tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Pháp, Michael Cuisance với giá 12 triệu euro từ Monchengladbach.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, tiền vệ Tiemoue Bakayoko đang rục rịch ý định chia tay sân Stamford Bridge. Hiện cả PSG lẫn đội bóng cũ AS Monaco đều muốn đưa cầu thủ này trở lại nước Pháp. Theo Football Italia, Paulo Dybala sẽ có cuộc gặp gỡ với BLĐ PSG vào thứ Ba tuần này. Nếu đến Paris, ngôi sao người Argentina sẽ không còn lo ngại về vấn đề tiền lương. Theo Telefoot, PSG đã đưa ra lời đề nghị trao đổi Vinicius Junior hoặc Raphael Varane như một phần thoả thuận mua Neymar của Real Madrid. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 "mở đường" cho CLB thành Madrid chốt hạ thương vụ 300 triệu euro này. Mới đây, Kevin-Prince Boateng, ngôi sao kỳ cựu với 61 bàn thắng qua 402 trận đấu chuyên nghiệp trong nhiều màu áo hé lộ Sir Alex Ferguson từng phủ quyết việc mang anh về Old Trafford. Tờ Bild Sport đưa tin, MU đang tìm kiếm thỏa thuận với Dortmund, cố gắng giải quyết nhanh nhất mục tiêu Jadon Sancho. Tờ báo hàng đầu nước Đức cho biết, Man Utd tính đến việc thay đổi kế hoạch ban đầu, nghĩa là chiêu mộ Jadon Sancho ngay tháng Giêng năm 2020, mà không chờ đến hết mùa giải. Nguồn tin từ Goal và Spox khẳng định, Bayern Munich không còn hứng thú với Emre Can của Juventus. Trước khi có được Coutinho, đội bóng số 1 nước Đức được cho từng quan tâm đến cựu cầu thủ Liverpool. Tuy nhiên điều này đã thay đổi vào lúc này. Daniel Sturridge rất có thể sẽ là cái tên tiếp theo đã tìm được "miền đất hứa". Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Sturridge sẽ đến Trabzonspor vào ngày 25/8 để hoàn tất động thái chuyển nhượng của mình. Theo RAI, Napoli không từ bỏ việc theo đuổi James Rodriguez từ Real Madrid, bất chấp sự khó khăn của phía thượng tầng Los Blancos trong việc đòi hỏi quá cao cho thương vụ này. Ngôi sao người Colombia cũng là mục tiêu được Atletico Madrid săn đón và đưa ra nhiều lời chào mời suốt thời gian qua.

