Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: De Gea đưa ra điều kiện khung với MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, David de Gea đã đồng ý ngồi xuống đàm phán với MU hợp đồng mới nhưng mức lương được đưa ra khiến nhiều người giật mình. Chuyển nhượng bóng đá từ Daily Mail, tiền đạo Marcus Rashford của MU đang rộng đường đến Dortmund thi đấu nhất.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Mirror, Bayern Munich đang có ý định chiêu mộ ngôi sao trẻ Callum Hudson-Odoi của Chelsea. Theo Corriere dello Sport (Italia), trong ít ngày tới, Milan sẽ gặp gỡ đại diện của Chelsea để đàm phán chiêu mộ Cesc Fabregas. Nguồn tin từ AS và El Desmarque khẳng định cái tên lọt vào tầm ngắm của MU là tiền vệ Inigo Vicente - mẫu cầu thủ sở hữu kĩ thuật, nhãn quan, khả năng kiến tạo hay dứt điểm toàn diện. Theo tin từ Sport Bild, cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của HLV Mourinho chính là tiền đạo Christian Pulisic của Borussia Dortmund. Chân sút của tuyển Mỹ hiện còn được Chelsea, Liverpool theo sát. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha cho hay, Barca đã bắt đầu thực hiện việc chiêu mộ ngôi sao Hà Lan, Matthijs De Ligt. Kể từ khi Solari được bổ nhiệm vào chiếc ghế chỉ đạo của Real Madrid, ông đã nhanh chóng lập lại kỷ luật trong phòng thay đồ với người đầu tiên phải nhận hình phạt đó là Isco. PSG rất muốn có chữ ký của Fabinho ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019 nhưng theo Le10Sport, Liverpool sẽ không cho mượn hay bán tiền vệ người Brazil. Theo Sky Sports, MU rất nghiêm túc theo đuổi Milenkovic vì HLV Jose Mourinho đặc biệt kết trung vệ 21 tuổi này. David De Gea 2018/19 - Crazy Saves - Showed His Worth Once Again - Nguồn: Youtube

