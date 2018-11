Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU gọi Jordi Alba trả lời

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain đang cân nhắc chuyển tới Chelsea vào tháng Giêng này. Chuyển nhượng bóng đá từ L'Equipe, PSG đang muốn mượn tiền vệ Fabinho của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019.Chuyển nhượng cầu thủ từ Betevé, SG đã đạt thỏa thuận với Barcelona về việc chuyển nhượng Neymar. Theo đó, PSG đồng ý để Neymar trở lại sân Camp Nou nếu nhận đủ số tiền 200 triệu euro. Theo Daily Mail, Milan lúc này thậm chí còn đang lên kế hoạch chiêu mộ cùng 1 lúc 3 cầu thủ gồm Cesc Fabregas, Gary Cahill và Andreas Christensen. Chelsea được cho là đã đồng ý các thỏa thuận về khoản tiền 70 triệu bảng Anh cho tiền vệ Christian Pulisic. Thương vụ sẽ chính thức được kích hoạt ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng Giêng sắp tới. Thành tích ấn tượng của Axel Witsel tại Dortmund khiến MU phải để ý và đưa vào mục tiêu quan trọng trong phiên chợ mùa đông. Theo Mirror, MaU đang rất tự tin trong việc thuyết phục Juan Mata đồng ý ký gia hạn hợp đồng. Cụ thể, chủ sân Old Trafford vừa gửi đến tiền vệ 30 tuổi này một bản hợp đồng mới có thời hạn kéo dài đến năm 2022. Cơ hội chiêu mộ tiền đạo Marko Arnautovic chưa hẳn đã kết thúc với MU nếu đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng. Sau Man City, đến lượt Arsenal đã có động thái muốn thương thảo với Real Madrid về trường hợp của Isco. Nguồn tin từ ESPN khẳng định, Jordi Alba cảm thấy chán nản khi không được BLĐ Barcelona đoái hoài về một bản hợp đồng gia hạn. Chính vì thế, hậu vệ này đang cân nhắc chuyển tới Premier League, cụ thể là trong màu áo MU - CLB đã ngỏ lời chiêu mộ Jordi Alba. Jordi Alba - Perfect Start For The New Season 2019 - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain đang cân nhắc chuyển tới Chelsea vào tháng Giêng này. Chuyển nhượng bóng đá từ L'Equipe, PSG đang muốn mượn tiền vệ Fabinho của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Chuyển nhượng cầu thủ từ Betevé, SG đã đạt thỏa thuận với Barcelona về việc chuyển nhượng Neymar. Theo đó, PSG đồng ý để Neymar trở lại sân Camp Nou nếu nhận đủ số tiền 200 triệu euro. Theo Daily Mail, Milan lúc này thậm chí còn đang lên kế hoạch chiêu mộ cùng 1 lúc 3 cầu thủ gồm Cesc Fabregas, Gary Cahill và Andreas Christensen. Chelsea được cho là đã đồng ý các thỏa thuận về khoản tiền 70 triệu bảng Anh cho tiền vệ Christian Pulisic. Thương vụ sẽ chính thức được kích hoạt ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng Giêng sắp tới. Thành tích ấn tượng của Axel Witsel tại Dortmund khiến MU phải để ý và đưa vào mục tiêu quan trọng trong phiên chợ mùa đông. Theo Mirror, MaU đang rất tự tin trong việc thuyết phục Juan Mata đồng ý ký gia hạn hợp đồng. Cụ thể, chủ sân Old Trafford vừa gửi đến tiền vệ 30 tuổi này một bản hợp đồng mới có thời hạn kéo dài đến năm 2022. Cơ hội chiêu mộ tiền đạo Marko Arnautovic chưa hẳn đã kết thúc với MU nếu đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng. Sau Man City, đến lượt Arsenal đã có động thái muốn thương thảo với Real Madrid về trường hợp của Isco. Nguồn tin từ ESPN khẳng định, Jordi Alba cảm thấy chán nản khi không được BLĐ Barcelona đoái hoài về một bản hợp đồng gia hạn. Chính vì thế, hậu vệ này đang cân nhắc chuyển tới Premier League, cụ thể là trong màu áo MU - CLB đã ngỏ lời chiêu mộ Jordi Alba. Jordi Alba - Perfect Start For The New Season 2019 - Nguồn: Youtube