Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Bỏ Pogba, Real Madrid săn "phù thủy" Lisbon

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, PSG đồng ý lời đề nghị trị giá 182 triệu bảng cộng thêm việc mượn 3 ngôi sao Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic và Ousmane Dembele một mùa mà Barca gửi đến để mang Neymar về Nou Camp. Chuyển nhượng bóng đá từ Đức, Bayern Munich và Robert Lewandowski kí hợp đồng mới cho đến ngày 30/6/2023. Hợp đồng cũ của tiền đạo người Ba Lan ban đầu sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2021. Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror, Smalling bước đầu đạt thỏa thuận gia nhập AS Roma. Tuy nhiên, anh không phải là cái tên cuối cùng ở hàng thủ có thể khăn gói rời khỏi Old Trafford. Tờ Manchester Evening News cho hay, Matteo Darmian tiến gần đến việc gia nhập một đội bóng Serie A. Tuyển thủ người Italia nằm ngoài mọi kế hoạch từ tời HLV Jose Mourinho và chỉ có 7 trận ra sân cho Man United trên mọi đấu trường mùa trước. Theo tiết lộ từ tờ II Messaggero, cả Arsenal và Tottenham vẫn đang theo đuổi Cengiz Under, cầu thủ chạy cánh của AS Roma. Theo báo giới cho biết, Pereira muốn đầu quân cho CLB Dijon ở Ligue 1 để tìm kiếm cơ hội chơi bóng nhiều hơn thay vì mãi ngồi dự bị như ở Juventus. Tờ Marca xác nhận, Pogba đưa ra quyết định chính thức cho tương lai. Anh không ký hợp đồng gia hạn với MU và đàm phán rời khỏi Old Trafford vào mùa Hè tới. Gary Medel gia nhập Bologna với mức phí chuyển nhượng được đồn đoán vào khoảng 2,5 triệu euro và hợp đồng kéo dài 3 năm. Medel được kỳ vọng khỏa lấp vị trí của Erick Pulgar, người chuyển sang CLB Fiorentina chơi bóng. Trên trang chủ, Nice chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Kasper Dolberg - tiền đạo đến từ Ajax Amsterdam. Ở thời điểm cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, thay vì tiếp tục theo đuổi Paul Pogba, Real Madrid mở cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon.

