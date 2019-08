Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU quyết xong "của nợ" Sanchez

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Fiorentina liên hệ Liverpool để sở hữu tiền đạo Bobby Duncan (em họ của Steven Gerrard). Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Barca đồng ý cho Oriol Busquets chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Hà Lan, FC Twente dưới dạng cho mượn. Chuyển nhượng cầu thủ từ Evening Standard sau khi trở về từ Paris, Jordi Bordas - CEO của Barcelona cho biết thương vụ Neymar ở rất gần. Sau nhiều ngày đàm phán, Inter Milan và MU đi đến thống nhất thương vụ cho mượn Alexis Sanchez trong vòng 10 tháng. Lokomotiv đưa ra lời đề nghị mượn một mùa kèm điều khoản mua đứt Joao Mario từ Inter Milan. Việc Diego Perotti bất ngờ gặp chấn thương khiến AS Roma cảm thấy đau đầu, buộc họ phải trọng dụng cựu cầu thủ của Chelsea - Gregoire Defrel. Sau khoảng 2 tuần bị chấm dứt hợp đồng, trung vệ Adil Rami thoát khỏi cảnh thất nghiệp khi tới đầu quân cho Fenerbahce. Theo nguồn tin uy tín Gianluca Di Marzio tiết lộ, CLB Nice vượt qua Cagliari và Lille trong việc giành chữ ký của Ounas theo dạng mượn một mùa cộng điều khoản mua đứt. Theo tiết lộ từ Foot Mercato, Bordeaux muốn chiêu mộ tiền vệ Mohamed Elneny của Arsenal. HLV Unai Emery thông báo với Elneny rằng anh có thể tự do tìm cho mình một bến đỗ khác, cho đến khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa vào ngày 2/9. Theo La Repubblica, Inter Milan chuẩn bị một đề nghị vào giờ chót với một khoản tiền mặt không nhỏ kèm theo 2 cầu thủ chất lượng Matteo Politano và Roberto Gagliardini để thuyết phục Lazio nhả Sergej Milinkovic-Savic - mục tiêu của M.U suốt thời gian qua.

