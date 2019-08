Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: AS Roma "đánh tiếng" muốn mượn hàng thải MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Đức, Ivan Perisic đã sẵn sàng gia nhập Bayern Munich sau khi trải qua cuộc kiểm tra y tế. Cựu cầu thủ chạy cánh của Borussia Dortmund và Wolfsburg dự kiến sẽ gia nhập Bayern với một bản hợp đồng cho mượn, trong đó bao gồm các điều khoản có thể mua đứt. Chuyển nhượng bóng đá từ RAC1, Barca cùng PSG sau tất cả đang tiến đến những bước cuối cùng trong việc thương thảo. 2 CLB đã tìm được tiếng nói chung và Neymar đã rất gần đại diện Catalan. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Telegraph, Daniel Sturridge đang rất gần với việc đặt bút ký vào một hợp đồng cụ thể; câu hỏi còn lại chỉ là: anh sẽ chọn bến đỗ nào trong tổng số 13 đội bóng đang theo đuổi? Với kế hoạch tái thiết của mình, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã muốn đem 2 bản hợp đồng mới về MU đó là Sebastien Haller của West Ham và Dani Olmo của Dinamo Zagreb. Atletico Madrid quyết định chiêu mộ bằng được cơn ác mộng quốc nội của Barcelona ngay trong mùa hè này đó là Rodrigo Moreno, tiền đạo thuộc biên chế Valencia. AS Roma đang đánh tiếng muốn có được Sanchez dưới dạng cho mượn, nhưng mức lương 500.000 bảng/tuần mà anh đang hưởng tại Old Trafford sẽ là một trở ngại không nhỏ trong thương vụ này. Theo tờ L’Equipe, AS Monaco đang cân nhắc nghiêm túc việc mượn Tiemoué Bakayoko ở mùa giải 2019/2020. Đội bóng công quốc đã mở các cuộc đàm phán với cầu thủ người Pháp. Về phía Chelsea, câu lạc bộ chủ quản của Bakayoko, họ cũng rất muốn tìm bến đỗ mới cho cầu thủ 24 tuổi này do anh không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Frank Lampard. Theo nguồn tin Football-Italia.net, sau khi thất bại trong việc chuyển đến Leeds United, giờ đây Facundo Colidio của Inter Milan đang đứng trước khả năng sẽ đầu quân cho Sint-Truidense. Trước tình hình này, nguồn tin từ Daily Mail khẳng định, Juventus đã liên hệ Eriksen về một thương vụ chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm 2020 khi hợp đồng của anh đáo hạn. Với khả năng đàm phán khôn ngoan, Juventus tự tin sẽ có được chữ ký của Eriksen. Theo cây bút uy tín Nicolo Schira của Gazzetta dello Sport, đã có buổi họp giữa Jorge Antun, đại diện Dybala với phía BLĐ Juventus nhằm tìm cách giải quyết điểm đến cho 'La Joya', nhiều khả năng sẽ là Paris Saint Germain.

