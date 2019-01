Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Arsenal giành giật sao Barca

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tây Ban Nha, MU đã bỏ qua Diego Godin "lật kèo" vì muốn ký hợp đồng có giá trị 2 năm với Inter Milan là trung vệ Milan Skriniar. Chuyển nhượng bóng đá từ El Gol Digital khẳng định, dù HLV Solskjaer hứa trao cơ hội nhưng Sanchez vẫn muốn chia tay MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.Chuyển nhượng cầu thủ từ từ AS, Brahim Diaz chính thức trở thành cầu thủ của Real Madrid với giá 15 triệu bảng. Tờ Daily Star đưa tin, MU đã chấp nhận chi ra 36 triệu bảng để thuyết phục AS Roma nhượng lại Kostas Manolas. Tiền vệ Andreas Pereira đang đứng trước viễn cảnh khăn gói rời sân Old Trafford vào tháng Giêng tới đây và điểm đến đó là Valencia. Tiền vệ Barcelona, Denis Suarez được cho là mục tiêu Arsenal nhắm đến gần đây. Trong buổi họp báo mới nhất, đích thân HLV Unai Emery đã ngầm xác nhận thông tin này khi khẳng định BLĐ Pháo Thủ đang gấp rút chiêu mộ một trung vệ Sau khi thương vụ Gonzalo Higuain bị trì trệ, Chelsea quyết định chuyển sang các giải pháp dự phòng và Cavani là người được nhắc tới. Rai Sport quả quyết mục tiêu của Tottenham là Joachim Andersen, hậu vệ 22 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A trong màu áo Sampdoria. Báo chí Anh cho hay Phó chủ tịch Woodward đã sẵn sàng phá két giúp chiến lược gia Na Uy hoàn thành mục tiêu Top 4. Gương mặt MU muốn có để gia cố hàng thủ là Nikola Milenkovic. Song song với chiêu mộ tân binh, MU cũng muốn thanh lọc đội hình hiện tại. Sky Sports dẫn nguồn từ Sun on Sunday cho biết tương lai của 8 cầu thủ đội một sẽ được quyết định dựa trên ý kiến của Solskjaer. 2 trong số 8 cái tên này được tiết lộ là bộ đôi Tây Ban Nha, Juan Mata và Ander Herrera, những người đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tây Ban Nha, MU đã bỏ qua Diego Godin "lật kèo" vì muốn ký hợp đồng có giá trị 2 năm với Inter Milan là trung vệ Milan Skriniar. Chuyển nhượng bóng đá từ El Gol Digital khẳng định, dù HLV Solskjaer hứa trao cơ hội nhưng Sanchez vẫn muốn chia tay MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Chuyển nhượng cầu thủ từ từ AS, Brahim Diaz chính thức trở thành cầu thủ của Real Madrid với giá 15 triệu bảng. Tờ Daily Star đưa tin, MU đã chấp nhận chi ra 36 triệu bảng để thuyết phục AS Roma nhượng lại Kostas Manolas. Tiền vệ Andreas Pereira đang đứng trước viễn cảnh khăn gói rời sân Old Trafford vào tháng Giêng tới đây và điểm đến đó là Valencia. Tiền vệ Barcelona, Denis Suarez được cho là mục tiêu Arsenal nhắm đến gần đây. Trong buổi họp báo mới nhất, đích thân HLV Unai Emery đã ngầm xác nhận thông tin này khi khẳng định BLĐ Pháo Thủ đang gấp rút chiêu mộ một trung vệ Sau khi thương vụ Gonzalo Higuain bị trì trệ, Chelsea quyết định chuyển sang các giải pháp dự phòng và Cavani là người được nhắc tới. Rai Sport quả quyết mục tiêu của Tottenham là Joachim Andersen, hậu vệ 22 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A trong màu áo Sampdoria. Báo chí Anh cho hay Phó chủ tịch Woodward đã sẵn sàng phá két giúp chiến lược gia Na Uy hoàn thành mục tiêu Top 4. Gương mặt MU muốn có để gia cố hàng thủ là Nikola Milenkovic. Song song với chiêu mộ tân binh, MU cũng muốn thanh lọc đội hình hiện tại. Sky Sports dẫn nguồn từ Sun on Sunday cho biết tương lai của 8 cầu thủ đội một sẽ được quyết định dựa trên ý kiến của Solskjaer. 2 trong số 8 cái tên này được tiết lộ là bộ đôi Tây Ban Nha, Juan Mata và Ander Herrera, những người đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa.