Chụp ảnh cùng hoa sen, nữ DJ đẹp thùy mị chuẩn Việt Nam

Là gương mặt nổi bật trong giới DJ tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung không chỉ xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh quyến rũ mà còn sở hữu những bản phối bắt tai được giới trẻ ưa thích. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Nhung tiếp tục “gây thương nhớ” khi chia sẻ loạt khoảnh khác chụp ảnh sen. Khác với hình ảnh bốc lửa, cá tính trên sân khấu, lần này nữ DJ mang đến nét đẹp truyền thống với sự thướt tha, duyên dáng. Trong khoảnh khắc chụp ảnh hoa sen của mình, Hồng Nhung chọn trang phục áo dài trắng và váy yếm màu xanh tôn lên vóc dáng và làn da trắng không tì vết của mình. Từ cách tạo dáng đến thần thái, biểu cảm trước ống kính đều “đốn tim” người xem bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh tú cùng đôi mắt hút hồn. Nói về lý do thực hiện bộ ảnh này, Hồng Nhung cho biết: “Mình chụp bộ ảnh này ở Thanh Xuân, Hà Nội vào đầu mùa sen. Mình rất yêu loài hoa sen, nó thể hiện cho sự tinh khiết, thanh cao, thuần khiết trong tinh thần. Khi nhận thấy đầm sen đầu mùa tại đây đang nở rộ, mình cùng nhiếp ảnh gia đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh Thiếu nữ bên đầm sen”. Còn về sự nghiệp của Hồng Nhung, ngay từ nhỏ cô nàng đã xem nhiều chương trình về DJ và nhận thấy niềm đam mê với công việc này. Năm 2017, cô bắt đầu bén duyên với nghề DJ Hướng đến xây dựng hình tượng người phụ nữ độc lập, tự chủ, Hồng Nhung đặt ra mục tiêu trước 30 tuổi phải tự lo cho bản thân một cuộc sống đầy đủ, có công việc tốt và “tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi mỗi ngày của ba mẹ”. Nữ DJ khẳng định: “Hạnh phúc của đời người là được tự do, được sống và làm những gì mình thích. Không ai sống được hai lần nên không vì lý do gì mà phải chần chừ, ngần ngại. Nếu có cơ hội hãy đón nhận, nếu thất bại thì làm lại đến mức cuối cùng”. Theo đuổi đa dạng các dòng nhạc khác nhau, từ EDM, Vinahouse cho đến Electro House… Hồng Nhung được nhiều người biết đến và lượng show ngày càng nhiều. Không những đầu tư vào kỹ năng chơi nhạc để hỗ trợ công việc, Hồng Nhung còn dành thời gian để tập luyện duy trì vóc dáng và tăng cường sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng hằng ngày cũng được cô chú trọng để đáp ứng yêu cầu của công việc đòi hỏi có ngoại hình cuốn hút. Khi được hỏi về việc ngày nay có nhiều người dấn thân vào showbiz bất chấp tạo scandal để được nổi tiếng, nữ DJ bày tỏ quan điểm: “Mình sẽ không lên tiếng về vấn đề này vì mỗi người đều có lý tưởng sống, có kế hoạch phát triển của riêng mình. Và chính họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của họ. Với cá nhân mình, chỉ cần có cơ hội là sẽ tiếp đón, sẽ cố gắng bằng chính thực lực của mình. Hơn nữa mình nghĩ vạn sự tùy duyên, không nói trước được gì”.

