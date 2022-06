Gái xinh 9X với điểm nhấn "mặt học sinh thân hình phụ huynh"

Hot girl Sài Thành, Ann Dâu tên thật là Đỗ Khánh An, sinh năm 1997, cô bạn đang theo học tại trường THPT Trưng Vương. Ann Dâu được nhận xét là "búp bê đời thực" với gương mặt đẹp không chỗ chê. Bên cạnh đó, gái xinh Sài Gòn lại sở hữu thân hình cực nuột nà với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, An Dâu đã nổi tiếng với những bộ ảnh nghệ thuật độc, lạ. Bộ ảnh đầu tiên đưa cái tên An Dâu đến gần hơn với giới trẻ Việt có tên "Cô đầu bếp". Kể từ đó, An Dâu thường được nhắc đến với những biệt danh như: Búp bê đời thực, hot girl ngực khủng, cô gái có nhan sắc thiên thần... An Dâu theo thời gian thay đổi phong cách ngoạn mục. Cô nàng trước đây gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Hiện tại, An Dâu quyến rũ hơn. Gương mặt vẫn xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào nhưng vóc dáng thì gợi cảm bội phần. Vẻ đẹp ngọt ngào của hot girl Sài thành. Trang cá nhân của Ann Dâu tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 100.000 lượt theo dõi, đủ thấy độ hot của cô bạn búp bê xinh đẹp này. Lấy lòng fan bằng các bức hình xinh lung linh, giữ chân fan bằng cuộc sống đời tư đẹp, trong tương lai hot girl baby này sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường đến trái tim người hâm mộ. Không chỉ xinh đẹp, mọi người còn nhắc đến Ann Dâu với danh hiệu hot girl thông minh, học giỏi. Với thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi, Ann Dâu là thần tượng của nhiều bạn cùng tuổi.

