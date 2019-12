Chương Thị Kiều và Tiến Linh thân thiết fan lập tức xuất hiện "đẩy thuyền"

Chương Thị Kiều là một trong những cầu thủ nổi bật của tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết. Cô bị thương ngay trong những phút đầu của trận đấu và phải nén đau tiếp tục thi đấu. Ở hiệp 2, nữ cầu thủ Chương Thị Kiều ra sân với chiếc chân băng bó chằng chịt. Cô cho biết dù rất đau nhưng thấy đồng đội kiệt sức, chuột rút vẫn đứng dậy thi đấu nên cô không thể bỏ cuộc. Ngày 11/12, đội tuyển nữ và U22 Việt Nam cùng ra sân bay về nước. Do bị chấn thương ở chân nên Chương Thị Kiều bị hạn chế đi lại, đây là lý do cô không thể xin được chữ ký của HLV Park Hang-seo dù rất thần tượng và cách ông chỉ vài bước chân. Thế nhưng sau đó, Tiến Linh đã chủ động lại gần hỏi han và tặng chữ ký cho các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam. Nam cầu thủ sinh năm 1997 hỏi han và rất quan tâm đến vết thương của Chương Thị Kiều. Trong quãng thời gian ở sân bay, Chương Thị Kiều và Nguyễn Tiến Linh trò chuyện thân thiết với nhau. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người cảm động bởi tình cảm của các cầu thủ. Nhiều người hâm mộ có phát hiện cực kỳ thú vị rằng trông Kiều và Linh có nét mặt hao hao giống nhau mà thường được gọi là "tướng phu thê". Cùng là cầu thủ, đều đem HCV về cho thể thao Việt Nam, khuôn mặt giống nhau, trò chuyện thân thiết và đặc biệt cả hai đều đang độc thân là đã hội tụ đầy đủ lý do để người hâm mộ "đẩy thuyền" cặp đôi Kiều - Linh. Người hâm mộ tỏ ra thích thú bởi khuôn mặt giống nhau của Kiều - Linh. Nhiều người hy vọng trong tương lai, làng bóng Việt sẽ có một cặp trai tài, gái sắc. Xem thêm clip: Cận cảnh: Xót xa hậu vệ Chương Thị Kiều "chiến" Thái Lan với cái đùi trái rách to đầy m.áu - Nguồn: Youtube

Chương Thị Kiều là một trong những cầu thủ nổi bật của tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết. Cô bị thương ngay trong những phút đầu của trận đấu và phải nén đau tiếp tục thi đấu. Ở hiệp 2, nữ cầu thủ Chương Thị Kiều ra sân với chiếc chân băng bó chằng chịt. Cô cho biết dù rất đau nhưng thấy đồng đội kiệt sức, chuột rút vẫn đứng dậy thi đấu nên cô không thể bỏ cuộc. Ngày 11/12, đội tuyển nữ và U22 Việt Nam cùng ra sân bay về nước. Do bị chấn thương ở chân nên Chương Thị Kiều bị hạn chế đi lại, đây là lý do cô không thể xin được chữ ký của HLV Park Hang-seo dù rất thần tượng và cách ông chỉ vài bước chân. Thế nhưng sau đó, Tiến Linh đã chủ động lại gần hỏi han và tặng chữ ký cho các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam. Nam cầu thủ sinh năm 1997 hỏi han và rất quan tâm đến vết thương của Chương Thị Kiều. Trong quãng thời gian ở sân bay, Chương Thị Kiều và Nguyễn Tiến Linh trò chuyện thân thiết với nhau. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người cảm động bởi tình cảm của các cầu thủ. Nhiều người hâm mộ có phát hiện cực kỳ thú vị rằng trông Kiều và Linh có nét mặt hao hao giống nhau mà thường được gọi là "tướng phu thê". Cùng là cầu thủ, đều đem HCV về cho thể thao Việt Nam, khuôn mặt giống nhau, trò chuyện thân thiết và đặc biệt cả hai đều đang độc thân là đã hội tụ đầy đủ lý do để người hâm mộ "đẩy thuyền" cặp đôi Kiều - Linh. Người hâm mộ tỏ ra thích thú bởi khuôn mặt giống nhau của Kiều - Linh. Nhiều người hy vọng trong tương lai, làng bóng Việt sẽ có một cặp trai tài, gái sắc. Xem thêm clip: Cận cảnh: Xót xa hậu vệ Chương Thị Kiều "chiến" Thái Lan với cái đùi trái rách to đầy m.áu - Nguồn: Youtube