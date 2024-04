Chu Thanh Huyền kể khổ khi mang thai, tăng 10 kg mặt phá nét

Trong livestream mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Quang Hải - đã chia sẻ về những thay đổi của cô nàng khi mang thai con đầu lòng. Từ thói quen ăn uống, sinh hoạt đến vóc dáng, ngoại hình đều khác trước rất nhiều. Chu Thanh Huyền vốn không thích trà sữa nhưng từ khi mang thai, bà xã Quang Hải lại trở thành tín đồ của món đồ uống này, dù chồng có nhắc nhở cô nàng cũng không nhịn được. Chu Thanh Huyền tâm sự: "Em bầu em mới uống cái "của nợ" (trà sữa - PV) này đấy. Chứ trước đây là không uống. Bầu bí thèm đủ các loại vớ vẩn, linh tinh. Khổ lắm. Nên mới béo phì ra thế này, mặt mới phì nhiêu thế này. Chồng em nói suốt nhưng biết làm thế nào. Không được uống là vật vã, khó chịu. Đặt cốc nhỏ có dám đặt cốc to đâu, đường cũng chỉ lấy 25% không dám ăn nhiều... Có cách nào mình đỡ ăn hơn mà con mình vẫn béo, mập, đủ cân? Em ăn nhiều quá. Nguyên 1 buổi chiều trừ lúc nằm trên giường, không một lúc nào mồm em nó nghỉ, không một lúc nào. Cứ ăn hết cái này đến cái nọ. Không ăn không chịu được, nó vật vã tinh thần", Chu Thanh Huyền nói về thói quen ăn uống khi mang bầu. Việc ăn uống thả phanh dẫn đến tăng cân nhanh chóng, Chu Thanh Huyền hiện đã tăng 10 cân (từ 45kg lên 55kg) và nàng WAG dự đoán khi đi đẻ, cô sẽ phải tăng khoảng 25kg. Ngoài việc tăng cân, mặt phá nét thấy rõ khi mang thai, Chu Thanh Huyền còn dễ mệt mỏi khi vận động. Khi được hỏi liệu cô nàng có tập thể dục như các mẹ bầu, vợ Quang Hải từ chối thẳng thừng: "Ôi không. Nhìn mấy bà chạy bộ tập thể dục em ngưỡng mộ lắm. Em lười chảy thây ra các bà ạ. Bầu nhưng đi bộ em còn lười cơ. Em leo 1 tầng mà em đã lười lắm rồi. Đi mệt. Đi 1 tí đứng thở như chạy 5 cây số. Có bác nào bầu mà mệt như em không. Mệt lắm". Hot girl quê Sơn Tây cho biết trước đây chưa công khai chuyện có tin vui, cô nàng không dám kêu than. "Kêu tí cho đỡ tủi thân", mong các chị em phụ nữ đã từng trải qua cảnh bầu bí, sinh em bé sẽ đồng cảm, hiểu cho mình. Cũng vì bụng bầu ngày một lớn, Chu Thanh Huyền sẽ giảm thời gian livestream xuống. Bởi một lẽ: "Ngày trước bụng bé còn ngồi lâu. Giờ nó to rồi, live lâu rồi con nó đạp, nó thúc cho". Vợ Quang Hải cho biết thêm.

