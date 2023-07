Chủ kênh Youtube “Thôn Nữ official” muốn lan tỏa cảm giác bình yên

Nguyễn Lâm Anh sinh năm 2003, hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Kế toán, Trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, cô nàng mong muốn có thể quảng bá hình ảnh, con người, văn hoá Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đến tất cả mọi người. Để ra mắt một sản phẩm hoàn chỉnh trên mạng xã hội, Lâm Anh và đội ngũ thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn, từ xây dựng nội dung, tìm bối cảnh, chuẩn bị, quay dựng, hậu kỳ. Đối với những video có nội dung đơn giản, nhóm của Lâm Anh mất khoảng 10 - 15 ngày để thực hiện. Còn những video cần phải đi xa, lấy bối cảnh ở nhiều nơi thì thời gian sẽ kéo dài hơn. Hiện tại, nhóm “Thôn Nữ” đặt mục tiêu mỗi tuần sẽ sản xuất được một video gửi đến mọi người. Tuy nhiên, Lâm Anh cho biết việc tìm bối cảnh phù hợp ở thời điểm này thực sự rất khó khăn. Do vùng nông thôn ngày một phát triển, cuộc sống sung túc nên những khung cảnh, vật dụng quen thuộc thời xưa cũng vì thế mà không còn nhiều. Làm sao để tìm được những góc quay, đạo cụ ưng ý và chân thật là vấn đề lớn nhất trong mỗi video của kênh. Chia sẻ về công việc của mình, cô nàng gen Z tâm sự: "Được làm công việc mà mình yêu thích, sống đúng với đam mê mà lại có thể trang trải được cuộc sống, lo cho gia đình và mọi người thì đó là một niềm hạnh phúc”. Do vẫn còn đi học nên nhóm của Lâm Anh phải sắp xếp thời gian khá kỹ để "chạy kịp" lịch ra mắt video. “Con đường mình chọn hiện tại có rất nhiều hứa hẹn nhưng mình vẫn muốn hoàn thành việc học, ít nhất là ra trường với tấm bằng loại khá" - chủ kênh "Thôn nữ official" chia sẻ. Hiện tại, Lâm Anh vẫn muốn xây dựng kênh theo chủ đề ẩm thực, văn hoá truyền thống và tái hiện cuộc sống bình yên của làng quê Việt Nam, tuy nhiên sẽ có thay đổi về cách thực hiện và truyền tải để mang đến những thước phim ấn tượng cho người xem. Lâm Anh tâm sự: “Khi còn nhỏ, nhiều lần mình được cùng bố mẹ về quê thăm ông bà, trải qua cuộc sống yên bình nơi làng quê, được ăn những món ngon dân dã do chính tay bà nấu. Tình cảm và hương vị chất chứa trong từng món ăn đã in sâu vào tâm trí mình... Khi lớn lên, những chuyến đi như vậy cũng dần thưa, nhưng những ký ức về cuộc sống thân thuộc ấy đã thôi thúc mình xây dựng kênh Thôn Nữ official để tái hiện lại những ký ức đẹp ấy và chia sẻ với mọi người”. Lâm Anh cho biết thêm.

Nguyễn Lâm Anh sinh năm 2003, hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Kế toán, Trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, cô nàng mong muốn có thể quảng bá hình ảnh, con người, văn hoá Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung đến tất cả mọi người. Để ra mắt một sản phẩm hoàn chỉnh trên mạng xã hội, Lâm Anh và đội ngũ thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn, từ xây dựng nội dung, tìm bối cảnh, chuẩn bị, quay dựng, hậu kỳ. Đối với những video có nội dung đơn giản, nhóm của Lâm Anh mất khoảng 10 - 15 ngày để thực hiện. Còn những video cần phải đi xa, lấy bối cảnh ở nhiều nơi thì thời gian sẽ kéo dài hơn. Hiện tại, nhóm “Thôn Nữ” đặt mục tiêu mỗi tuần sẽ sản xuất được một video gửi đến mọi người. Tuy nhiên, Lâm Anh cho biết việc tìm bối cảnh phù hợp ở thời điểm này thực sự rất khó khăn. Do vùng nông thôn ngày một phát triển, cuộc sống sung túc nên những khung cảnh, vật dụng quen thuộc thời xưa cũng vì thế mà không còn nhiều. Làm sao để tìm được những góc quay, đạo cụ ưng ý và chân thật là vấn đề lớn nhất trong mỗi video của kênh. Chia sẻ về công việc của mình, cô nàng gen Z tâm sự: "Được làm công việc mà mình yêu thích, sống đúng với đam mê mà lại có thể trang trải được cuộc sống, lo cho gia đình và mọi người thì đó là một niềm hạnh phúc”. Do vẫn còn đi học nên nhóm của Lâm Anh phải sắp xếp thời gian khá kỹ để "chạy kịp" lịch ra mắt video. “Con đường mình chọn hiện tại có rất nhiều hứa hẹn nhưng mình vẫn muốn hoàn thành việc học, ít nhất là ra trường với tấm bằng loại khá" - chủ kênh "Thôn nữ official" chia sẻ. Hiện tại, Lâm Anh vẫn muốn xây dựng kênh theo chủ đề ẩm thực, văn hoá truyền thống và tái hiện cuộc sống bình yên của làng quê Việt Nam, tuy nhiên sẽ có thay đổi về cách thực hiện và truyền tải để mang đến những thước phim ấn tượng cho người xem. Lâm Anh tâm sự: “Khi còn nhỏ, nhiều lần mình được cùng bố mẹ về quê thăm ông bà, trải qua cuộc sống yên bình nơi làng quê, được ăn những món ngon dân dã do chính tay bà nấu. Tình cảm và hương vị chất chứa trong từng món ăn đã in sâu vào tâm trí mình... Khi lớn lên, những chuyến đi như vậy cũng dần thưa, nhưng những ký ức về cuộc sống thân thuộc ấy đã thôi thúc mình xây dựng kênh Thôn Nữ official để tái hiện lại những ký ức đẹp ấy và chia sẻ với mọi người”. Lâm Anh cho biết thêm.