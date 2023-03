Danh tính gái xinh chăn bò gây bão mạng, tưởng ai hóa người quen

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội rôm rả chia sẻ video nấu các món ăn truyền thống của một hot girl thôn quê 10X tại Nghệ An. Được biết, đó là Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Vinh, Nghệ An. Trong các video của mình, gen Z này gây ấn tượng với hình ảnh cô gái nông thôn hiền lành và dễ thương. Tuy nhiên, khi trở về với phong cách đời thường, nữ YouTuber này lại gây chú ý với những bức hình gợi cảm, cá tính. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ sinh viên 2K3 này đăng tải loạt ảnh đi cày nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. "Người ta đi cấy lấy công, em thì đi cày", cô viết. Trong hình, hot girl mặc áo dài tay, xắn quần cao quá đầu gối. Vóc dáng cùng đường nét gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa của Lâm Anh dễ gây thiện cảm với người nhìn. Hầu hết, khi quay video, cô gái này đều chọn trang phục giản dị, kín đáo. Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng Lâm Anh lại thường xuyên được bố mẹ cho về quê trải nghiệm. Với cô nàng, sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng những món ăn do chính tay bà nội nấu. Ý tưởng xây dựng một kênh chuyên quảng bá văn hóa, ẩm thực làng quê cũng ra đời vì lẽ đó. Dù ý tưởng và thực tiễn cách nhau một khoảng khá dài nhưng cô gái nhỏ vẫn không hề thấy khó mà lui. Đối mặt với khó khăn về thời gian, kinh phí cũng như ý tưởng, Lâm Anh và các bạn vẫn tìm mọi cách vượt qua. Lâm Anh sắp xếp hợp lí thời gian học và làm. Chưa kể, vì là "nhân vật chính" trong các video nên cô nàng phải làm mọi thứ sao cho thật nhất. Với thiết kế đầm trắng hai dây, Lâm Anh khéo léo khoe vẻ đẹp trong trẻo nhưng cũng không kém phần gợi cảm Cô thu hút khi diện váy cổ yếm hở lưng sáng màu

