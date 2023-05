"Thôn nữ" Gen Z làm người xa quê xao xuyến với loạt bữa cơm nhà

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội rôm rả chia sẻ video nấu các món ăn truyền thống của một hot girl thôn quê 10X tại Nghệ An. Chỉ sau vài tháng xây tài khoản mạng xã hội, cô nàng đã nhận được hàng trăm ngàn lượt theo dõi khi đăng tải các clip về con người, cuộc sống và ẩm thực nông thôn. Theo tìm hiểu, cô "thôn nữ" Gen Z này có tên Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Vinh, Nghệ An. Trong các video của mình, gen Z này gây ấn tượng với hình ảnh cô gái nông thôn hiền lành và dễ thương. Mỗi video của Lâm Anh chỉ có độ dài vài phút nhưng đã làm nổi bật nét đẹp của món ăn và phong cảnh làng quê thanh bình. Chất liệu trong clip thường là khung cảnh quen thuộc như cánh đồng, bờ ao, ruộng vườn xanh mát, chiếc chõng tre... song tất cả đều dễ chạm đến cảm xúc người xem bởi góc quay đẹp, lời dẫn miền Trung mộc mạc và nội dung có đầu tư. Nói về lý do lựa chọn đi theo ý tưởng này, Lâm Anh (ở Nghệ An) chia sẻ trong những dịp về thăm ông bà, cô đã bị thu hút bởi cuộc sống làng quê yên bình cùng các món ăn quen thuộc. Chính vì thế, Lâm Anh đã nảy sinh ý tưởng và bắt tay xây tài khoản mạng xã hội với mong muốn tái hiện ký ức, khoảnh khắc bình dị của thôn quê. "Mình thấy nhiều người cùng thế hệ phải chạy theo xu hướng, để bắt kịp với cuộc sống gấp gáp, xô bồ. Mình nghĩ những clip của bản thân sẽ phần nào giúp mọi người tìm lại chút cảm giác bình yên, trân trọng từng khoảnh khắc và lưu giữ ký ức đẹp", Lâm Anh nói. Không thể phủ nhận, nội dung về cuộc sống nông thôn của Lâm Anh dễ thu hút người xem, song đây cũng là một xu hướng ngày càng sinh sôi dày đặc trên mạng. Cũng vì thế, làm sao để mọi người luôn nhớ đến mình trong hình ảnh của cô "thôn nữ" là một vấn đề không đơn giản chút nào với gái xinh Gen Z này. Khi theo dõi các clip của Lâm Anh, ngoài những bình luận đánh giá cao về nội dung và sự đầu tư của chính chủ, nhiều người không tránh khỏi so sánh cô với "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất. Nguyên nhân được cho là bởi cả hai cùng có vẻ ngoài xinh xắn, cách dẫn chuyện nhẹ nhàng và đều hướng người xem đến cuộc sống thôn quê dân dã. Nói về những lời so sánh, Lâm Anh tâm sự: "Nhân vật Lý Tử Thất là một người đi tiên phong về nội dung này. Tài năng của chị ấy cũng được cả thế giới công nhận. Mình là người đi sau lại còn rất nhiều hạn chế nên cảm thấy vui hơn là buồn khi được so sánh với Lý Tử Thất... Tuy nhiên, Lý Tử Thất ở Trung Quốc còn mình thì ở Việt Nam, mình nghĩ rằng để nói về cảnh đẹp, sự phong phú trong ẩm thực thì đất nước của chúng ta không thua kém nơi nào hết. Mình đang cố gắng từng ngày để bản thân hoàn thiện hơn, truyền tải tốt hơn qua các thước phim, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người, ẩm thực Việt Nam". Lâm Anh nói thêm.

