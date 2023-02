Chồng mừng 8/3 sớm, vợ Quế Ngọc Hải phản ứng ra sao?

Mới đây, Dương Thùy Phương đã chia sẻ về việc được Quế Ngọc Hải chuyển khoản 40 triệu đồng cùng lời nhắn: "Chúc mừng em mồng 8/3". Khi nhận được số tiền này, vợ Quế Ngọc Hải hài hước viết: "Đang ngủ giật cả mình. Chắc say nên nhầm lịch không biết có đòi lại không". Vợ chồng Quế Ngọc Hải làm đám cưới hồi tháng 1/2018 và có con gái đầu lòng Sunny vào tháng 7 cùng năm. Cặp đôi đón con thứ 2 vào tháng 4/2022. Thùy Phương - bà xã Quế Ngọc Hải sinh năm 1995, từng là hoa khôi Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, cô ở nhà lo nội trợ và kinh doanh online. Quế Ngọc Hải từng cho biết anh may mắn vì lấy được người vợ ngoan hiền như Thùy Phương. Trung vệ sinh năm 1995 cho biết anh trưởng thành hơn nhiều từ khi lập gia đình. Có hậu phương vững chắc, Ngọc Hải yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Cách đây chưa lâu trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó, giữa lúc đội bóng xứ Nghệ được cho là đang bị chính fan tẩy chay, hành động của Quế Ngọc Hải giống như “đổ thêm dầu vào lửa”. Cụ thể, anh viết: “Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay”. Điều khiến khán giả tranh cãi chính là việc Quế Ngọc Hải viết hoa 2 chữ “chân chính”. Nhiều người hâm cho rằng điều này giống như nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, có người cho rằng lời cảm ơn của đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An có ý như hành động đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên Nghệ An. Trước luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Quế Ngọc Hải đã phải giải thích thêm. Cụ thể, đội trưởng CLB SLNA có viết: "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ, vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn!".

Mới đây, Dương Thùy Phương đã chia sẻ về việc được Quế Ngọc Hải chuyển khoản 40 triệu đồng cùng lời nhắn: "Chúc mừng em mồng 8/3". Khi nhận được số tiền này, vợ Quế Ngọc Hải hài hước viết: "Đang ngủ giật cả mình. Chắc say nên nhầm lịch không biết có đòi lại không". Vợ chồng Quế Ngọc Hải làm đám cưới hồi tháng 1/2018 và có con gái đầu lòng Sunny vào tháng 7 cùng năm. Cặp đôi đón con thứ 2 vào tháng 4/2022. Thùy Phương - bà xã Quế Ngọc Hải sinh năm 1995, từng là hoa khôi Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, cô ở nhà lo nội trợ và kinh doanh online. Quế Ngọc Hải từng cho biết anh may mắn vì lấy được người vợ ngoan hiền như Thùy Phương. Trung vệ sinh năm 1995 cho biết anh trưởng thành hơn nhiều từ khi lập gia đình. Có hậu phương vững chắc, Ngọc Hải yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Cách đây chưa lâu trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó, giữa lúc đội bóng xứ Nghệ được cho là đang bị chính fan tẩy chay, hành động của Quế Ngọc Hải giống như “đổ thêm dầu vào lửa”. Cụ thể, anh viết: “Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay”. Điều khiến khán giả tranh cãi chính là việc Quế Ngọc Hải viết hoa 2 chữ “chân chính”. Nhiều người hâm cho rằng điều này giống như nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, có người cho rằng lời cảm ơn của đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An có ý như hành động đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên Nghệ An. Trước luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Quế Ngọc Hải đã phải giải thích thêm. Cụ thể, đội trưởng CLB SLNA có viết: "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ, vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn!".