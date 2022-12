Chồng đại gia “dìm hàng”, mặt mộc Xoài Non làm netizen cười bò

Xoài Non không còn là tên tuổi xa lạ với người hâm mộ, cô để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi sự gần gũi, thân thiện và đặc biệt là diện mạo không điểm trừ. Xuất hiện lung linh trong ảnh tự đăng là vậy nhưng ở nhiều khoảnh khắc hot girl Xoài Non lại giản dị bất ngờ dưới ống kính "dìm hàng" của chồng. Mới đây, Xemesis đăng ảnh "dìm hàng" Xoài Non và chia sẻ: "Vợ ngày càng xinh". Trong ảnh, gái xinh 10x diện bộ đồ đen, đang ngồi trên vỉa hè. Nhân lúc vợ không để ý, anh đã chụp lại khoảnh khắc "nóc nhà" mắt lim dim ngồi uống nước. Cứ ngỡ ảnh chụp "dìm hàng" là xấu thế nhưng sắc vóc của Xoài Non vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu. Ngoài ra, "streamer giàu nhất Việt Nam" cũng "đu trend" TikTok vác bà xã trên vai. Lúc đầu, để vác được Xoài Non, nam streamer mất khá nhiều sức lực và có chút chệnh choạng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cả 2 vợ chồng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và thực hiện trend thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh tình cảm thắm thiết, sự đáng yêu của 2 vợ chồng cũng nhận về nhiều sự chú ý. Đặc biệt qua các khoảnh khắc Xemesis chụp lén vợ lại càng gây cảm tình với netizen. Không lộng lẫy như lên sóng truyền hình hay trong các khung ảnh tự đăng, Xoài Non qua góc quay của chồng lúc nào cũng hài hước. Xoài Non trong video của chồng để lại ấn tượng với hình ảnh giản dị. Khoảnh khắc "đầu bù tóc rối" của Xoài Non được chồng ghi lại chân thật. Cô còn bị ông xã "dìm" chiều cao bằng góc máy chụp từ trên xuống. Khoảnh khắc dễ thương của vợ chồng nhà Xoài Non khi đi du lịch. Ảnh: Tổng hợp

