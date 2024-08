Chồng cũ Xoài Non tình tứ với cô gái lạ ở sân bay?

Chiều 29/8, thông tin Xemesis được cho là đã có bạn gái mới sau cuộc hôn nhân với Xoài Non nổ ra. Mọi thứ bắt nguồn từ đoạn clip thiếu gia và một cô gái lạ mặt có hành động thân thiết ở sân bay được ghi lại. Ảnh: Đi Soi Sao Đi. Cũng theo những gì được quay lại trong clip, Xemesis và cô gái lạ ngoài hành động bóp vai chăm sóc nhau giữa chốn đông người còn có những cử chỉ thân mật vượt trên mối quan hệ bạn bè thông thường. Ảnh: Đi Soi Sao Đi. Xemesis đã ngay lập tức có phản hồi. Nam streamer không thừa nhận mà cũng chưa phủ nhận thông tin về mối quan hệ với cô gái kia, thay vào đó anh giải thích cả nhóm đi 3 người nhưng hình ảnh ghi lại được chỉ có 2. Điều đáng nói, Xemesis đã chỉnh sửa thông tin trong các lần lên tiếng sát nhau. Hiện tại, thông tin và hình ảnh trên đang tiếp tục khiến dân tình bàn tán xôn xao. Danh tính của cô gái trong đoạn clip cũng ráo riết được netizen "truy tìm". Xemesis có tên thật là Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989. Cùng với ViruSs, Độ Mixi và Pewpew, anh chàng tạo nên "Tứ hoàng streamer". Ngoài ra Xemesis còn nổi tiếng với nickname streamer giàu nhất Việt Nam khi là thiếu gia nhà kinh doanh xe máy và BĐS, sở hữu siêu xe, hàng hiệu. Năm 2020, Xemesis kết hôn với Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002), khi đó cô vừa tròn 18 tuổi. Đám cưới của họ từng gây chú ý vì độ xa hoa khi tổ chức ở nhà hàng sang chảnh, rước dâu bằng siêu xe và hot girl diện chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng. Tháng 6/2024, Xoài Non và Xemesis chính thức xác nhận ly hôn sau một thời gian rộ nghi vấn. Xoài Non viết trong bài khẳng định đã ly hôn với Xemesis: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Chiều 29/8, thông tin Xemesis được cho là đã có bạn gái mới sau cuộc hôn nhân với Xoài Non nổ ra. Mọi thứ bắt nguồn từ đoạn clip thiếu gia và một cô gái lạ mặt có hành động thân thiết ở sân bay được ghi lại. Ảnh: Đi Soi Sao Đi. Cũng theo những gì được quay lại trong clip, Xemesis và cô gái lạ ngoài hành động bóp vai chăm sóc nhau giữa chốn đông người còn có những cử chỉ thân mật vượt trên mối quan hệ bạn bè thông thường. Ảnh: Đi Soi Sao Đi. Xemesis đã ngay lập tức có phản hồi. Nam streamer không thừa nhận mà cũng chưa phủ nhận thông tin về mối quan hệ với cô gái kia, thay vào đó anh giải thích cả nhóm đi 3 người nhưng hình ảnh ghi lại được chỉ có 2. Điều đáng nói, Xemesis đã chỉnh sửa thông tin trong các lần lên tiếng sát nhau. Hiện tại, thông tin và hình ảnh trên đang tiếp tục khiến dân tình bàn tán xôn xao. Danh tính của cô gái trong đoạn clip cũng ráo riết được netizen "truy tìm". Xemesis có tên thật là Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989. Cùng với ViruSs, Độ Mixi và Pewpew, anh chàng tạo nên "Tứ hoàng streamer". Ngoài ra Xemesis còn nổi tiếng với nickname streamer giàu nhất Việt Nam khi là thiếu gia nhà kinh doanh xe máy và BĐS, sở hữu siêu xe, hàng hiệu. Năm 2020, Xemesis kết hôn với Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002), khi đó cô vừa tròn 18 tuổi. Đám cưới của họ từng gây chú ý vì độ xa hoa khi tổ chức ở nhà hàng sang chảnh, rước dâu bằng siêu xe và hot girl diện chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng. Tháng 6/2024, Xoài Non và Xemesis chính thức xác nhận ly hôn sau một thời gian rộ nghi vấn. Xoài Non viết trong bài khẳng định đã ly hôn với Xemesis: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".