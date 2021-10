“Choáng” với body của “vợ thiếu gia Cocobay” sau 2 tháng sinh con

" Vợ thiếu gia Cocobay" Phanh Lee dù đã tuyên bố tạm dừng sự nghiệp sau khi lập gia đình nhưng vẫn nhận được sự chú ý lớn từ khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống giàu có. Đặc biệt sau khi sinh đứa con đầu lòng, hot girl Phanh Lee lại được chú ý nhiều hơn nhờ giữ nguyên được sắc vóc như thời con gái. Hơn 2 tháng làm mẹ, mới đây 'bà chủ tập đoàn nghìn tỷ" quyết định xả ảnh về bản thân. Trong hình, chính chủ diện bộ váy thanh lịch, make up chỉn chu chuẩn dâu hào môn. Ngoài gương mặt xinh đẹp, việc Phanh Lee nhanh chóng lấy lại được vòng eo thon gọn làm ai cũng trầm trồ. Dù trước đó Phanh Lee than thở đã tăng 20kg khi mang thai nhưng khi chứng kiến vóc dáng hiện tại thì ai nấy cũng đều nể phục. Ở nhà chăm con nhưng Phanh Lee vẫn giữ nhan sắc vô cùng chỉn chu, xinh đẹp. Không hề có dấu hiệu "đầu bù tóc rối", nữ diễn viên trang điểm kỹ càng và vô cùng tươi tắn, vui vẻ tận hưởng những giây phút bên con gái. Từ khi kết hôn với chồng đại gia, Phanh Lee cũng tập nữ công gia chánh và thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những món ăn đẹp mắt do chính mình chuẩn bị. Giữa tháng 6/2020, người đẹp công bố lên xe hoa cùng ông xã đại gia. Theo tìm hiểu, nửa kia của cô tên Nguyễn Thành Nam - một doanh nhân cực thành đạt trong lĩnh vực du lịch, bất động sản ở Đà Nẵng. Sau khi kết hôn Phanh Lee khiến mọi người ngưỡng mộ với cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc viên mãn. Nhan sắc xinh đẹp và khí chất ngời ngời của "phu nhân hào môn" khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên và chồng là TGĐ tập đoàn nghìn tỷ thêm viên mãn và trọn vẹn sau khi công chúa nhỏ ra đời. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hotgirl 18 tuổi chấp nhận yêu “ông chú” 8X, nhà chồng tuyên bố: “Bao nhiêu tài sản cho con hết” - Nguồn: YAN News

