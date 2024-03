Hình ảnh hiện tại của Nanno “Cô gái đến từ hư vô“ gây tranh cãi

Cô gái đến từ hư vô (Girl From Nowhere) là loạt phim truyền hình ăn khách toàn châu Á của Thái Lan. Diễn viên thủ vai nữ chính Nanno - Kitty Chicha Amatayakul được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, ma mị ấn tượng. Thế nhưng, những hình ảnh gần đây của cô nàng không khỏi khiến khán giả ngỡ ngàng. Kitty Chicha xuất hiện với thân hình "cò hương'' gầy gò, thiếu sức sống, mái tóc tẩy lưa thưa. Không ai còn nhận ra Nanno của hiện tại. Fan hâm mộ của cô nàng không khỏi bày tỏ sự xót xa Trong "girl from nowhere", nữ diễn viên được khán giả khen ngợi có diễn xuất nhập tâm, thể hiện được sự ma mị, nguy hiểm cần có của nhân vật. Những phân đoạn cười bí hiểm, sau đó đột nhiên chuyển sang đáng sợ đều khá thuyết phục. Hình ảnh trước đây của Kitty Chicha. Cô nàng có phong cách hơi cảm và cũng ma mị không kém trên phim Cô cũng sở hữu một thân hình nóng bỏng. ...cùng biểu cảm hút hồn Sau vai diễn Nanno hết sức thành công, nữ diễn viên từng là cái tên rất sáng giá được các nhãn hàng trong nước và quốc tế săn đón Kitty Chicha luôn biết cách tạo dáng trước ống kính Trước đó, Kitty Chicha cũng từng gây bất ngờ với ngoại hình gầy gò trong một sự kiện quốc tế Song nhiều người chỉ cho rằng cô đang cố ép cân cho những dự án của mình.

