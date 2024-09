Chiêu trò "vặt tiền" khách Tây và giá đắt phải trả

Đoạn video ghi lại trường hợp bất ngờ gặp phải đi dạo phố cổ Hà Nội của một vị khách du lịch nước ngoài đang gây xôn xao MXH với 1,7 triệu lượt xem. Theo đó, khi vị khách du lịch này đang đi bộ trên vỉa hè thì đột nhiên có một người đàn ông với hộp đồ nghề xông đến chộp lấy chân. Vị khách này còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông Việt với cánh tay xăm trổ đã sử dụng keo dán, dán vào đế dép.

Điều đáng nói là khi vị khách du lịch này bắt đầu hiểu vấn đề và liên tục nói không cần, dừng lại, đưa tay lấy lại dép của mình thì bị người đàn ông lạ liên tục gạt tay đi và vẫn tiếp tục dán dép. Anh này liên tục nói: "tốt mà, tốt mà, dán vào đi sẽ không bị trượt nữa", dù chẳng được khách hàng yêu cầu.

Chỉ đến khi có sự lên tiếng thêm của một người bạn đi cùng với thái độ khá bực tức, người đàn ông lạ mới dừng việc dán dép cho vị khách Tây này. Anh ta đành phải bóc miếng dán dép trước đó là cố tình dán vào ra, kèm theo là những lời lẩm bẩm vô cùng khó chịu.

Đến cuối cùng, dù chưa sửa chữa gì, người đàn ông dán dép vẫn ra hiệu mong muốn vị khách Tây này trả tiền. Tuy nhiên, vị khách Tây không chịu và đã bỏ đi.

Ở dưới phần bình luận, rất nhiều người Việt Nam đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động khó có thể chấp nhận được của người đàn ông dán dép dạo, cho rằng hành động như vậy đã làm mất đi hình ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong mắt du khách quốc tế.

Tài khoản Trọng Nguyễn bày tỏ: "Đất nước tôi là một đất nước rất thân thiện và hiếu khách, rất vui vì bạn chọn Việt Nam là điểm đến trong chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên bạn biết đó, ở đâu cũng có người tốt, người xấu, hi vọng trải nghiệm vừa rồi sẽ không làm mất đi hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn".

Tài khoản Nguyễn Quang Du viết: "Tôi là người Việt Nam! Chúng tôi rất xin lỗi vì những điều tồi tệ này. Chúng tôi yêu quý và tôn trọng khách du lịch đến thăm đất nước chúng tôi. Hình ảnh này không tốt cho văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi."

Trước đó, tình trạng người đánh giày đeo bám, gắn keo vào giày khách du lịch đã từng xảy ra gây nên sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Tình trạng này không phải gần đây mới diễn ra mà lặp đi lặp lại nhiều năm.

Vào năm 2018, Công an quận Hoàn Kiếm từng lập biên bản xử lý 9 đối tượng đánh giày, bán hàng rong có hành vi chèo kéo, ép du khách mua hàng giá cao tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi chèo kéo ép buộc khách du lịch mua bánh rán, đánh và sửa giày trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2018, với giá cao gấp nhiều lần so với giá thông thường, từ 100-500 nghìn đồng.

Gần đây nhất, vào năm 2023, trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện đoạn video ghi lại một người đàn ông đánh giày chạy theo để chèo kéo khách du lịch nước ngoài tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Người đăng tải clip cho biết, sau khi bị làm phiền, vị khách nước ngoài đã lấy tờ 10.000 đồng đưa cho người đánh giày nhưng người này không chịu và tiếp tục chạy theo. Khách du lịch tiếp tục rút tờ 20.000 đồng đưa cho người đánh giày. Cuối cùng, người đánh giày quay ra chửi bới người quay clip.

Hành vi của người đàn ông nói trên đã vi phạm điểm a khoản 3 điều 6 Nghị định 45/2019ND/CP quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực du lịch. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng.