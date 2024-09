Nhan sắc con gái kín tiếng của “đệ nhất Hoa hậu“

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My từng được nhiều người mệnh danh là "đệ nhất Hoa hậu" bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái ngút ngàn vượt thời gian. Cô có thể được xem là một tượng đài nhan sắc trong dàn Hoa hậu Việt. Hoa hậu Giáng My có cô con gái tài năng, thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém mẹ - Anh Sa. Anh Sa thừa hưởng nhan sắc đẹp từ mẹ của mình với sóng mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng đẹp. Trong một vài lần xuất hiện cạnh Giáng My trong những bữa tiệc, cô có phần lấn át dàn khách mời bởi thần thái và gu thời trang thanh lịch. Đứng cạnh Giáng My, cô nàng cho thấy nhan sắc cùng vóc dáng vượt trội, đủ tiêu chuẩn để tham gia bất kỳ đấu trường sắc đẹp nào. Tuy nhiên, Anh Sa - con gái của hoa hậu lại không có ý định tham gia các cuộc thi nhan sắc hay dấn thân vào hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô nàng chọn tập trung cho việc học và du học ở Mỹ từ hồi phổ thông. Cô hiện quản lý công ty riêng và hỗ trợ việc kinh doanh cho tập đoàn của gia đình. Được biết, Anh Sa sống hướng nội, không thích xuất hiện nhiều trước đám đông. Tôn trọng nguyện vọng của con, Giáng My cũng hạn chế tối đa đăng ảnh hay chia sẻ về con. (Ảnh: FBNV)

