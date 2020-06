Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng thân thiết trước tin đồn "cạch mặt"

Tin đồn Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn "cạch mặt" khiến fan của cả hai xôn xao. Theo đó, tối 20/6, Quỳnh Anh đăng lên story trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là người tốt ngoài đời, đừng chỉ làm màu trên mạng xã hội). Sau đó, cô nàng cũng bỏ theo dõi đàn chị trên Instagram. Tuy nhiên trên trang cá nhân có 4,5 triệu người theo dõi, Chi Pu chưa hề có động thái đáp lại, vẫn giữ tình trạng theo dõi Quỳnh Anh. Trước khi có tin đồn tình bạn rạn nứt, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu là đôi bạn lâu năm, được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí. Cả hai chơi thân từ khi mới chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen đến khi cùng Nam tiến. Dù Chi Pu hơn Quỳnh Anh 3 tuổi song giữa hai người dường như không có khoảng cách về tuổi tác. Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là hot girl Hà thành nổi tiếng, từng thử sức với một số vai diễn trước khi debut làm ca sĩ năm 2017. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) cũng thể hiện mình ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, vlogger, fashionista và nhận được sự quan tâm lớn. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn có nhiều điểm chung từ tính tình đến phong cách thời trang. Nhiều fan từng đoán đôi hot girl sống chung nhà ở TP HCM khi thường xuyên đổi trang phục cho nhau để chụp hình. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Gần đây nhất, hot girl Hà thành và hội bạn thân đã cùng "quẩy" tưng bừng trong một chuyến du lịch nhân ngày sinh nhật đàn chị. Đôi bạn thân cũng thường dành cho nhau những lời tình cảm trên mạng xã hội, thường tới nhà nhau và ghi lại hình ảnh vui vẻ, thân thiết. Trong ngày sinh nhật năm ngoái của Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn còn khiến fan thích thú khi đăng ảnh thời "ngố tàu", mới chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen. Chi Pu và Quỳnh Anh còn có hội bạn thân đều là những hot girl nổi danh trong giới trẻ là SunHT và Salim. Nhóm bạn Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun Ht và Salim thường xuyên đi du lịch, kỷ niệm sinh nhật hay tham dự sự kiện cùng nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hoàng Thùy Linh ủng hộ Chi Pu làm ca sĩ? - Nguồn: WEPRO Entertainment

Tin đồn Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn "cạch mặt" khiến fan của cả hai xôn xao. Theo đó, tối 20/6, Quỳnh Anh đăng lên story trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là người tốt ngoài đời, đừng chỉ làm màu trên mạng xã hội). Sau đó, cô nàng cũng bỏ theo dõi đàn chị trên Instagram. Tuy nhiên trên trang cá nhân có 4,5 triệu người theo dõi, Chi Pu chưa hề có động thái đáp lại, vẫn giữ tình trạng theo dõi Quỳnh Anh. Trước khi có tin đồn tình bạn rạn nứt, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu là đôi bạn lâu năm, được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí. Cả hai chơi thân từ khi mới chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen đến khi cùng Nam tiến. Dù Chi Pu hơn Quỳnh Anh 3 tuổi song giữa hai người dường như không có khoảng cách về tuổi tác. Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là hot girl Hà thành nổi tiếng, từng thử sức với một số vai diễn trước khi debut làm ca sĩ năm 2017. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) cũng thể hiện mình ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, vlogger, fashionista và nhận được sự quan tâm lớn. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn có nhiều điểm chung từ tính tình đến phong cách thời trang. Nhiều fan từng đoán đôi hot girl sống chung nhà ở TP HCM khi thường xuyên đổi trang phục cho nhau để chụp hình. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Gần đây nhất, hot girl Hà thành và hội bạn thân đã cùng "quẩy" tưng bừng trong một chuyến du lịch nhân ngày sinh nhật đàn chị. Đôi bạn thân cũng thường dành cho nhau những lời tình cảm trên mạng xã hội, thường tới nhà nhau và ghi lại hình ảnh vui vẻ, thân thiết. Trong ngày sinh nhật năm ngoái của Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn còn khiến fan thích thú khi đăng ảnh thời "ngố tàu", mới chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen. Chi Pu và Quỳnh Anh còn có hội bạn thân đều là những hot girl nổi danh trong giới trẻ là SunHT và Salim. Nhóm bạn Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun Ht và Salim thường xuyên đi du lịch, kỷ niệm sinh nhật hay tham dự sự kiện cùng nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hoàng Thùy Linh ủng hộ Chi Pu làm ca sĩ? - Nguồn: WEPRO Entertainment